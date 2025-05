Dragon Trainer: dove vedere i film animati in streaming in Italia prima del nuovo remake

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo di Dragon Trainer continua a catturare l’immaginazione di grandi e piccini, specialmente con l’arrivo del remake live-action previsto per il 13 giugno 2025. Mentre i fan attendono con ansia questo nuovo capitolo, è il momento ideale per riscoprire i film originali della saga animata. In questo articolo, esploreremo le opzioni disponibili per guardare i tre film di Dragon Trainer in streaming in Italia.

Disponibilità su Sky e NOW

Attualmente, la trilogia di Dragon Trainer, diretta da Dan DeBlois, è accessibile in Italia attraverso le piattaforme Sky e NOW. Gli abbonati a Sky possono trovare tutti e tre i film, ovvero Dragon Trainer, Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto, in programmazione sui canali di Sky Cinema. Questo significa che gli utenti possono godere di queste avventure epiche direttamente dal loro televisore. Inoltre, i film sono disponibili anche su Sky On Demand, permettendo di vederli in qualsiasi momento.

Per chi preferisce lo streaming on-demand, NOW offre un’alternativa altrettanto valida. Gli abbonati possono accedere all’app di NOW e trovare la trilogia completa di Dragon Trainer nel catalogo. Questa opzione è particolarmente comoda per coloro che desiderano guardare i film in mobilità o su diversi dispositivi, senza dover necessariamente sintonizzarsi a un orario specifico.

Opzioni di noleggio e acquisto

Oltre a Sky e NOW, gli appassionati di Dragon Trainer hanno la possibilità di esplorare il mercato VOD . Tutti e tre i film sono disponibili per l’acquisto o il noleggio su diverse piattaforme di streaming specializzate. Questo significa che, se non si è abbonati a Sky o NOW, è comunque possibile godere delle avventure di Hiccup e Sdentato. Le piattaforme più comuni, come Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV, offrono la possibilità di noleggiare o acquistare i film in formato digitale, rendendo accessibile la saga a un pubblico ancora più vasto.

Questa opzione è particolarmente utile per chi desidera rivedere i film senza impegnarsi in un abbonamento mensile. Con un semplice clic, è possibile accedere a queste storie emozionanti e rivivere le avventure che hanno reso Dragon Trainer un classico amato da generazioni.

Prossimi sviluppi nella saga

Il 2025 segna un anno importante per i fan di Dragon Trainer, non solo per l’uscita del remake live-action, ma anche per l’annuncio del remake di Dragon Trainer 2, previsto per il 2027. Questo sviluppo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che non vedono l’ora di scoprire come verranno reinterpretate le storie e i personaggi amati. La saga di Dragon Trainer continua a espandersi, promettendo nuove avventure e emozioni.

In attesa di questi nuovi capitoli, i fan possono immergersi nuovamente nel mondo di Dragon Trainer, approfittando delle numerose opzioni di streaming disponibili in Italia. Che si tratti di una serata in famiglia o di un momento di relax personale, i film animati offrono un’esperienza coinvolgente e affascinante, perfetta per tutti gli amanti delle storie di draghi e amicizia.

