Il volo presenta “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” su Canale 5: ospiti e sorprese

Il 19 maggio 2025, il gruppo musicale Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con il nuovo show “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo“. Questo evento musicale si articolerà in tre serate speciali, promettendo un’esperienza ricca di emotività e grandi ospiti. Tra i nomi di spicco, la cantante Malika Ayane si esibirà, portando la sua voce e il suo talento sul palcoscenico.

Chi è Malika Ayane

Malika Ayane, nata a Milano il 31 gennaio 1984, è una delle voci più riconosciute della musica italiana. Figlia di un padre marocchino e di una madre italiana, è cresciuta nel quartiere Morsenchio, nella periferia orientale di Milano. La sua passione per la musica è iniziata in giovane età, quando all’età di 11 anni è entrata a far parte del coro di voci bianche del Teatro alla Scala, dove ha continuato fino al 2001. Parallelamente, ha studiato violoncello presso il Conservatorio di Milano, dimostrando fin da subito una predisposizione per l’arte musicale.

Le origini di Malika sono affascinanti e uniche. I suoi genitori si sono conosciuti in Marocco negli anni ’70, quando sua madre si trovava lì in viaggio. La loro storia d’amore ha portato alla decisione di trasferirsi in Italia, dove Malika è nata. In un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato che la sua storia non è quella tipica dei migranti, ma un racconto d’amore e di scelte consapevoli. Questo background ha influenzato la sua visione del mondo e il suo approccio verso le tematiche sociali, in particolare riguardo alla migrazione.

La carriera musicale di Malika Ayane

La carriera di Malika Ayane ha preso il volo nel 2008 con l’uscita del suo primo album, che ha ottenuto il disco di platino. Il singolo “Feeling Better” ha segnato l’inizio di una serie di successi che l’hanno portata a calcare i palchi più prestigiosi d’Italia, incluso il Festival di Sanremo, dove ha partecipato quattro volte. Nel 2019, ha ricoperto il ruolo di giudice a X Factor, dimostrando la sua versatilità come artista.

Nel 2010, Malika ha avuto l’onore di esibirsi alla cerimonia di premiazione del David di Donatello, cantando “La prima cosa bella“. L’anno successivo, ha interpretato “Il giorno in più“, brano inserito nella colonna sonora dell’omonimo film di Fabio Volo. La sua carriera ha continuato a crescere, con la partecipazione a “The Voice of Italy” nel 2015 e la pubblicazione dell’album “Naïf“, che ha visto il successo del singolo “Senza fare sul serio“. Nel 2021, ha fatto il suo ritorno al Festival di Sanremo e ha pubblicato il suo ultimo album “Manifesto“.

La protesta a Sanremo e il suo impatto

Un episodio significativo della carriera di Malika Ayane è avvenuto durante il Festival di Sanremo del 2010, quando ha presentato il brano “Ricomincio da qui“. Nonostante la sua performance, Malika non è riuscita a raggiungere il podio, scatenando una protesta da parte dell’orchestra, che ha lanciato in aria gli spartiti in segno di disapprovazione. Questo gesto ha segnato uno dei momenti più iconici del festival, evidenziando il sostegno che Malika aveva tra i musicisti. In un’intervista successiva, ha espresso la sua emozione per il gesto dell’orchestra, sottolineando l’importanza della passione e della dedizione nel mondo della musica.

La vita privata di Malika Ayane

Malika Ayane ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa. Dopo una breve relazione con il cantante Cesare Cremonini, durata dal 2009 al 2010, ha sposato in segreto il regista Federico Brugia a Las Vegas nel 2011. Tuttavia, la coppia si è separata nel 2016. Nel 2018, Malika ha iniziato una relazione con il manager Claudio Fratini, ma anche questa storia si è conclusa nel 2022.

Malika è madre di Mia, avuta a soli 21 anni. Sebbene l’identità del padre non sia pubblicamente nota, la cantante ha descritto il suo legame con lui come profondo e significativo. Tuttavia, dopo la nascita di Mia, entrambi hanno compreso che la loro relazione non funzionava e hanno deciso di separarsi. Malika ha scelto di crescere sua figlia da sola, considerandola il suo capolavoro più grande. Ha condiviso la sua filosofia di vita, sottolineando l’importanza di cercare la felicità e di non accontentarsi, un messaggio che cerca di trasmettere anche a Mia.

Malika Ayane e il Napoli Pride 2024

Recentemente, Malika Ayane è stata nominata madrina del Napoli Pride 2024, un evento che celebra la diversità e l’inclusione. Ha dichiarato di essere fiera di far parte di questa iniziativa, riconoscendo che il cambiamento è un percorso lungo e complesso. La sua partecipazione sottolinea il suo impegno verso le tematiche sociali e la sua volontà di utilizzare la sua voce per sostenere cause importanti.

Riflessioni sul razzismo e il body shaming

Malika Ayane ha affrontato anche temi delicati come il razzismo e il body shaming. In un’intervista del 2019, ha raccontato le esperienze di bullismo vissute durante l’infanzia, legate alle sue origini. Ha evidenziato come, pur non essendo un razzismo esplicito, le derisioni subite fossero parte di un comportamento infantile. Inoltre, ha parlato delle pressioni che le donne affrontano riguardo alla propria immagine, condividendo le sue esperienze di body shaming, in particolare durante il Festival di Sanremo. Malika ha scelto di non cedere alle pressioni estetiche, affermando la sua bellezza naturale e il suo stile unico.

La vita a Berlino

Attualmente, Malika Ayane vive a Berlino, dove ha trovato uno stile di vita più lento e riflessivo. In un’intervista, ha descritto come la vita nella capitale tedesca le permetta di dedicarsi maggiormente alla pace e allo studio, sebbene senta la mancanza dei suoi amici italiani. La sua scelta di trasferirsi all’estero riflette una ricerca di tranquillità e di un nuovo equilibrio nella sua vita personale e professionale.

Malika Ayane continua a essere una figura di spicco nel panorama musicale italiano, con una carriera ricca di successi e un impegno costante verso tematiche sociali. La sua partecipazione a eventi come “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo” su Canale 5 rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica e personale.

