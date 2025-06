Il volo conclude la terza edizione di “Tutti per Uno” con una serata ricca di emozioni e ospiti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 2 giugno 2025 segna la conclusione della terza edizione di “Il Volo – Tutti per Uno“, un evento musicale che ha catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. La serata finale, condotta da Vanessa Incontrada, ha visto esibirsi i tre tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in un mix di performance inedite e grandi classici, il tutto ambientato nella storica cornice di Palazzo Te a Mantova.

Una conduzione d’eccezione

La conduzione della serata è stata affidata a Vanessa Incontrada, nota per la sua carica energetica e il suo carisma. La presentatrice ha guidato il pubblico attraverso un viaggio musicale ricco di emozioni, alternando esibizioni e racconti. Incontrada ha già dimostrato il suo talento in precedenti edizioni, affiancando i tre artisti in un format che unisce musica e intrattenimento, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa.

La scaletta e gli ospiti della serata

Il format di “Tutti per Uno” ha continuato a dimostrare la sua efficacia anche in questo ultimo appuntamento. La scaletta ha previsto un mix di performance soliste, duetti e momenti corali, con i tre tenori che hanno eseguito i loro brani più celebri. L’accompagnamento di una grande orchestra ha reso ogni esibizione ancora più suggestiva, mentre le reinterpretazioni di classici italiani e internazionali hanno aggiunto un tocco di nostalgia e bellezza al programma.

La serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Giorgia, Alessandra Amoroso, Arisa, The Kolors, Brunori Sas, Clara e Mario Biondi. Questi artisti hanno arricchito il programma con le loro performance, creando momenti indimenticabili per il pubblico. Inoltre, Giuseppe Fiorello ha portato sul palco incursioni artistiche che hanno mescolato musica e recitazione, mentre i virtuosi strumentali Gennaro Desiderio al violino e Andrea Griminelli al flauto hanno aggiunto un ulteriore livello di raffinatezza alle esibizioni.

Dove seguire “Il Volo – Tutti per Uno”

L’ultima puntata di “Il Volo – Tutti per Uno” è andata in onda il 2 giugno 2025 alle 21:30 su Canale 5, con la possibilità di seguirla anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. La prima puntata della terza edizione ha registrato un buon successo, con 2.683.000 spettatori e uno share del 21,4%. Tuttavia, la seconda puntata ha visto un calo, fermandosi a 2.170.000 spettatori e uno share del 16,6%. Nonostante ciò, il programma ha mantenuto un forte seguito, dimostrando l’affetto del pubblico per il trio de Il Volo e per il format del programma.

Nella clip disponibile su Mediaset Infinity, i fan possono rivedere l’emozionante esibizione di Piero Barone e Ignazio Boschetto in “Tu ca nun chiagne“, un momento che ha sicuramente toccato il cuore di molti spettatori.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!