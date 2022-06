Il trono di spade: il ritorno di Jon Snow e Kit Harington nella serie spin-off

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Kit Harington si è unito al cast della serie spinoff de “Il Trono di Spade”, in fase di sviluppo presso HBO incentrata su Jon Snow.

Una serie per Jon Snow

Kit Harington è pronto per indossare nuovamente i panni di Jon Snow nella serie spin-off de “Il Trono di Spade” in via di sviluppo presso HBO.

Nell’ultima stagione di “Il Trono di Spade”, abbiamo appreso la vera identità di Snow, che potrebbe essere a tutti gli effetti un erede del Trono di Spade. Snow scopre di chiamarsi Aegon Targaryen e la serie si chiude con il suo esilio da Westeros mentre cavalca nella foresta infestata per iniziare una nuova vita a nord della Barriera.

La serie dovrebbe essere collocata in termini temporali dopo dopo i fatti dell’ultima stagione del famoso show, quindi potrebbe coinvolgere anche gli altri interpreti che tanto abbiamo amato, in particolare Arya Stark, interpretata da Maisie Williams e Sansa Stark, il cui volto è quello di Sophie Turner.

La saga creata da George R.R. Martin con i libri de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” avrà dunque un seguito con una nuova serie.

L’avventura continua

“House of the Dragon”, l’altro spin-off della HBO de “Il Trono di Spade”, è ambientato 200 anni prima della serie originale e debutterà in America il prossimo 21 agosto, mentre in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic dal 22 agosto 2022. Tra gli altri spin-off di “Game of Thrones” in via di sviluppo ricordiamo “Tales of Dunk and Egg”, “10.000 Ships”, ” 9 viaggi,” “Flea Bottom” e una serie animata.

Grazie a “Il Trono di Spade”, Kit Harington ha ricevuto due nomination agli Emmy, come attore non protagonista e attore protagonista in una serie drammatica. Successivamente, dopo la fine dello show che lo ha reso famoso, lo abbiamo visto in “Eternals” della Marvel nel ruolo di Dane Whitman, in un episodio di “Modern Love”, oltre ad aver recitato in teatro per “Enrico V” di Shakespeare al Donmar Warehouse di Londra.

Roberta Rosella

17/06/2022