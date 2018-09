Il Trono di Spade 8: tutte le novità dell’ultima stagione

Il Trono di Spade: possibile spoiler sul set in fiamme di King’s Landing

“Il Trono di Spade”, la pluripremiata serie TV taggata HBO tornerà nel 2019, non conosciamo ancora la data esatta ma trailer e spoiler non mancano: a partire dalle trasformazioni delle vecchie location come Approdo del Re che appare devastato dalle fiamme come dimostra questo breve filmato:

Better quality video. I hadn’t seen the small fire on the left #GameOfThrones pic.twitter.com/o5VWOccD06 — A Red Priestess (@a_red_priestess) June 22, 2018

La città di Dubrovnik in Croazia ospita il trono ufficiale dei sovrani di Westeros e la Fortezza Rossa, il cuore di Approdo del Re, si trova nella Fortezza di Lovrijenac.

Per quanto riguarda le new entry, l’attrice britannica Laura Elphinstone è stata scelta per un interpretare un personaggio minore – ma probabilmente ricorrente nell’ottava stagione – dal nome Nora. Altri dettagli sul cast saranno presto disponibili: sono per personaggi attualmente definiti “contadino del nord, 25-35”, “ragazza sfacciata e attraente, 18-25”, “sentinella del nord, 18-25”, “marinaio, 35-50”. e un paio di guardie, tra i 20 ei 30 anni.

Potrebbe apparire un nuovo personaggio del clan di Frey. L’attrice Danielle Galligan è stata scritturata per interpretare Sarra Frey – una delle nipoti di Walder Frey; si aggiunge al cast anche Alice Nokes, nei panni di un personaggio non presente chiamato Willa.

Dalla location agli abiti: come gli abiti nascondono segreti ne “Il Trono di Spade”

Per quanto riguarda i personaggi anche i costumi hanno subito cambiamenti notevoli soprattutto ora che “L’inverno sta (veramente) arrivando” a Westeros: pellicce, armature rinforzate e pesanti mantelli saranno gli indumenti più indossati.

I dettagli degli abiti dello show “Il Trono di Spade” hanno sempre raccontato molto dei personaggi, della loro provenienza, della loro storia. “I costumi sono per me narrativi e dovresti essere in grado di guardarli e capire dove [i personaggi] sono mentalmente nel loro viaggio”, ha detto il costumista Michele Clapton in una recente intervista con INSIDER.

Nell’ultima stagione de “Il trono di spade” i cambiamenti più grandi riguardano Sansa Stark, interpretata nella serie da Sophie Turner, e Daenerys Targaryen, la bellissima Emilia Clarke. Entrambe vittime di violenza, fisica e psicologica.

Sansa Stark, d’altra parte, nella prima stagione ha sempre indossato abiti cuciti da se stessa, in compagnia della sua Septa. Gli abiti cuciti da Sansa hanno sempre rappresentato la sua volontà di essere una vera signora del sud come Cersei Lannister.

Dalla quinta stagione in poi abbandona finalmente gli abiti in stile Approdo del Re a favore di abiti pesanti e ricchi di decorazioni in linea con lo stile piu cupo della sua famiglia a Grande Inverno, il metalupo della casata degli Stark ricamato sul davanti e un mantello con la pelliccia di lupo. Questa è la vera Sansa Stark, Signora di Grande Inverno.

Il trono di spade: come gli abiti potrebbero anticipare il futuro di Daenerys

Vesti rosa pallido e capelli sciolti, abiti simili a vere e proprie armature; trecce lunghissime simbolo di tutte le sue vittorie, in onore della tradizione Dothraki del marito deceduto Khal Drogo (Jason Momoa), gioielli che le adornano vesti e collo raffiguranti i suoi tre draghi: Drogon, Vyserion e Rhaegal: questo il look della bella Daenerys Targaryen.

Nella settima stagione è vestita quasi interamente di nero e indossa un mantello che le conferisce l’aspetto di un comandante militare. Il nuovo look, come quello di Cersei Lannister, è pensato per proiettare la forza acquisita dai personaggi nel corso delle serie, afferma il costumista Michele Clapton.

Clapton ha inoltre lanciato un curiouso indizio riguardante gli abiti di Daenerys nella stagione in uscita: “Quando la vedremo, inizierà a indossare i colori del fratello”.

Ma quale dei due fratelli? Viserys Targaryen, ucciso da Khal Drogo durante la prima stagione, o Rhaegar Targaryen?

Cosa possiamo ricavare da questa piccola anticipazione sugli abiti di Dany nella stagione 8? Probabilmente indosserà i colori nero e rosso tipici dei Targaryen, con il sigillo a tre teste del drago della sua casa, decorato sul davanti.

Per quanto riguarda i nuovi episodi, come confermato da David Benioff e D. B. Weiss, la stagione 8 di “Game of Thrones” comprenderà solo sei episodi, anche se è probabile che ogni episodio abbia una lunghezza dai 60 a 120 minuti.

Alessia Arragoni

20/09/2018