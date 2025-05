Il trionfo di ‘Vermiglio’ ai David di Donatello: sette statuette e un nuovo record per il cinema italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione numero 70 dei David di Donatello ha celebrato il talento e la creatività del cinema italiano, con ‘Vermiglio’ di Maura Delpero che si è aggiudicato il titolo di Miglior film dell’anno. La pellicola ha fatto la storia, conquistando ben sette statuette, tra cui quelle per Miglior sceneggiatura, Miglior produttore e Miglior casting. Un risultato che segna un passo importante per la regia femminile, poiché Delpero è la prima donna a vincere il David per la Miglior regia. Questo evento ha messo in luce non solo i successi delle donne nel settore, ma anche la varietà e la qualità delle opere presentate.

I riconoscimenti per le donne nel cinema

Oltre a ‘Vermiglio’, anche ‘L’arte della gioia’ di Valeria Golino ha ottenuto un notevole riconoscimento, portando a casa tre premi significativi: Miglior attrice protagonista per Tecla Insolia, Miglior attrice non protagonista per Valeria Bruni Tedeschi e Miglior sceneggiatura non originale. Questi successi evidenziano l’importanza delle narrazioni femminili nel panorama cinematografico attuale, contribuendo a una maggiore rappresentanza delle donne sia davanti che dietro la macchina da presa.

Margherita Vicario ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema con ‘Gloria!’, vincendo il David per il Miglior film d’esordio, il premio per la Miglior canzone originale con ‘Aria!’ e il riconoscimento per il Miglior compositore. La sua affermazione rappresenta un ulteriore passo avanti per le nuove generazioni di cineasti, incoraggiando la creatività e l’innovazione nel settore.

I premi e le emozioni della serata

La cerimonia, condotta dall’attrice Elena Sofia Ricci insieme al cantautore Mika, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del cinema. Tra i momenti più attesi, l’arrivo di Timothée Chalamet, che ha ritirato il David Speciale, ha catturato l’attenzione del pubblico. La presenza dell’attore, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner e dal padre, ha segnato il loro primo red carpet insieme, generando un grande clamore mediatico.

Un tributo emozionante è stato dedicato a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. Mika e Claudio Santamaria hanno interpretato ‘Futura’ di Lucio Dalla, un omaggio che ha toccato il cuore dei presenti. La serata ha anche affrontato temi di rilevanza sociale, con Elio Germano che ha dedicato il suo premio a chi lotta per la dignità e l’uguaglianza, sottolineando l’importanza di garantire pari diritti a tutti, indipendentemente dalla loro origine o condizione sociale.

Riflessioni e messaggi di speranza

Francesca Mannocchi, vincitrice del David al Miglior documentario con ‘Lirica Ucraina’, ha condiviso un messaggio potente, dedicando il suo premio ai bambini della striscia di Gaza e a coloro che soffrono a causa della guerra. Le sue parole hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la speranza e la solidarietà in un contesto di conflitto e sofferenza. Anche Margherita Vicario ha espresso il desiderio di vedere maggiori investimenti nella cultura e nell’arte, auspicando un futuro migliore per tutti.

I vincitori della 70esima edizione dei Premi David di Donatello

La lista dei premiati è ricca di talenti e opere significative. Ecco i principali vincitori:

Miglior film : ‘Vermiglio’ di Maura Delpero

: di Miglior regia : Maura Delpero per ‘Vermiglio’

: per Miglior esordio alla regia : ‘Gloria!’ di Margherita Vicario

: di Miglior attrice protagonista : Tecla Insolia per ‘L’arte della gioia’

: per Miglior attore protagonista : Elio Germano per ‘Berlinguer – La grande ambizione’

: per Miglior attrice non protagonista : Valeria Bruni Tedeschi per ‘L’arte della gioia’

: per Miglior attore non protagonista : Francesco Di Leva per ‘Familia’

: per Miglior sceneggiatura originale : Maura Delpero per ‘Vermiglio’

: per Miglior sceneggiatura non originale : ‘L’arte della gioia’ , sceneggiatura di Valeria Golino e altri

: , sceneggiatura di e altri Migliore autore della fotografia : Mikhail Krichman per ‘Vermiglio’

: per Miglior canzone originale : ‘Aria!’ di Margherita Vicario

: di Miglior compositore : Margherita Vicario e Davide Pavanello per ‘Gloria!’

: e per Miglior montaggio : Jacopo Quadri per ‘Berlinguer – La grande ambizione’

: per Miglior documentario : ‘Lirica Ucraina’ di Francesca Mannocchi

: di David giovani : ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores

: di David dello spettatore : ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek

: di David internazionale : ‘Anora’ di Sean Baker

: di David alla carriera : Pupi Avati

: David speciale : Timothée Chalamet

: David speciale : Ornella Muti

: Premio Speciale Cinecittà David 70: Giuseppe Tornatore

Questa edizione ha messo in evidenza non solo i successi individuali, ma anche l’importanza della comunità cinematografica nel promuovere storie significative e riflessioni profonde su temi attuali.

