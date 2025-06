Il trekking malese di Money Road: tra sfide, tentazioni e colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma televisivo “Money Road” continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua terza puntata, andata in onda il 12 giugno su Sky, Now e Tv8. Condotto da Fabio Caressa, il format si distingue per le sue sfide estreme in un contesto naturale mozzafiato, ma anche per le dinamiche sociali che emergono tra i concorrenti. In questa puntata, il trekking nella giungla malese si è trasformato in un’esperienza tanto avventurosa quanto complessa, con momenti di tensione e sorprese culinarie che hanno fatto discutere.

Un pranzo stellato in giungla

La puntata ha visto i concorrenti affrontare non solo le difficoltà del trekking, ma anche una tentazione culinaria inaspettata: un ragù stellato ai fegatini preparato dallo chef Giorgio Locatelli. Questo piatto, presentato come un miraggio gastronomico, ha catturato l’attenzione di tutti, portando il gruppo a spendere 8.400 euro per un pranzo che includeva tagliatelle e un bicchiere di Sangiovese. La scelta di cedere a questa tentazione ha sorpreso anche i più parsimoniosi, come Danielle e Alvise, che hanno deciso di partecipare all’acquisto. La mancia suggerita dallo chef ha ulteriormente aumentato il costo, portando a una spesa totale di 9.240 euro. Fabio Caressa, nel ruolo di conduttore, ha mostrato il suo entusiasmo per l’andamento del programma, dimostrando abilità nel gestire le dinamiche tra i concorrenti.

Le pagelle dei concorrenti

La puntata ha visto anche l’assegnazione di voti ai concorrenti, riflettendo le loro performance e comportamenti. Alessandro, uno dei partecipanti, ha ricevuto un voto di 2, essendo stato eliminato dal gioco. Nonostante le sue buone intenzioni, la sua presenza è stata segnata da un comportamento che ha infastidito gli altri, come il russare notturno. La sua eliminazione è stata accolta con un misto di rassegnazione e comprensione, mentre lui ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Grazia, invece, è stata etichettata come “spendacciona conclamata” con un voto di 4. La sua tendenza a spendere soldi non suoi è emersa chiaramente quando ha approfittato di un bonus ricevuto da Alessandro per ordinare un bis di tagliatelle. La sua scelta di spendere 600 euro per una messa in piega nella giungla ha suscitato ilarità e incredulità tra gli altri concorrenti.

Yaser ha sorpreso tutti con un gesto romantico, spendendo 5.000 euro per incontrare la fidanzata Marta e chiederle di sposarlo. Questa decisione ha ricevuto applausi dai compagni, nonostante il costo elevato per il montepremi comune. Al contrario, Enrico ha ottenuto un voto di 3 per il suo comportamento egoista, rifiutandosi di aiutare i compagni in difficoltà durante il trekking.

Marco, la nuova guida del gruppo

Marco, il ventiduenne considerato inizialmente il più viziato, è diventato la nuova guida del gruppo. Sotto il soprannome di “principe“, ha dimostrato una certa generosità, rinunciando a dormire in un glamping di lusso per favorire una compagna. Tuttavia, la sua decisione di prelevare 4.000 euro al bancomat ha sollevato qualche dubbio tra i concorrenti. Marco ha assegnato il “check out ticket” a Benedetta, permettendole di decidere se abbandonare l’esperimento in cambio di una somma da stabilire. Questa mossa ha aggiunto ulteriore suspense alla trama del programma, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come si evolverà la situazione.

La puntata ha messo in evidenza non solo le sfide fisiche del trekking, ma anche le dinamiche sociali e le scelte morali dei concorrenti, rendendo “Money Road” un esperimento sociale affascinante e coinvolgente.

