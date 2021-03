Il trailer di Vanquish: Ruby Rose e gli affari di Morgan Freeman

Come annunciato da Collider, è online il trailer di “Vanquish”, il thriller d’azione che vedrà protagonista Ruby Rose. Il film è stato completato a gennaio, ma uscirà il 23 aprile.

Ruby Rose non si arrende

Dopo una sola stagione, Ruby Rose si è allontanata da “Batwoman”, in onda sul canale The CW, ma come chiarisce perfettamente il primo trailer di “Vanquish”, l’attrice non ha affatto rinunciato alla sua carriera.

Il thriller è co-scritto e diretto dal veterano George Gallo, e tra i protagonisti vede Morgan Freeman che interpreta Damon, un commissario di polizia in pensione. Mentre Ruby Rose è nel ruolo di Victoria, una donna russa che cerca di lasciarsi alle spalle il suo oscuro passato di corriere della droga. Rose si ritrova al centro della scena quando sua figlia viene presa in ostaggio da Freeman. Il commissario incastra Rose usando come arma di ricatto il passato illecito della donna.

Victoria, spinta dal desiderio di salvare sua figlia, è costretta ad eseguire gli ordini malvagi di Damon. La protagonista ha il compito di portare a termine cinque incarichi sempre più pericolosi prima di riavere sua figlia. Il tutto si intreccia con il doppio gioco di una squadra di poliziotti corrotti che sono impegnati nel tentativo di “sistemare” la città. Ma si tratta di un film d’azione e quindi nulla (o quasi) andrà secondo i piani.

“Vanquish” è solo uno dei prossimi film pieni d’azione che coinvolge Rose, infatti sarà anche protagonista in “SAS: Red Notice”, che uscirà in anteprima domani su VOD. In quest’ultimo lavoro Rose è al fianco di Sam Hueghan, Tom Wilkinson, Andy Serkis e altri nell’adattamento dell’omonimo romanzo di Andy McNab.

Cosa svela il trailer di “Vanquish”?

Sebbene il trailer non mostri se “Vanquish” sarà migliore o peggiore degli innumerevoli film d’azione di livello B con premesse relativamente simili, che inondano il mercato regolarmente, vanta almeno alcuni valori di produzione decenti. I lati positivi del film contribuiscono a promuovere la missione di Rose: rafforzare le sua reputazione come star d’azione.