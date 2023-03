Il trailer di “Smoking Causes Coughing” ha destato non pochi dubbi nel pubblico: il film di supereroi più strano di sempre

Smoking Causes Coughing è un film di produzione francese che uscirà nelle sale cinematografiche nel corso delle prossime settimane. Magnet, ha fornito ai fan un primo sguardo a questo film di supereroi attraverso un trailer, destando non pochi dubbi e perplessità. Il film infatti è incentrato su una squadra di supereroi a tema tabacco. Nel corso delle loro avventure perdono il loro mojo e per cercare di riaverlo organizzano un ritiro di una settimana per lavorare sul lavoro di squadra.

La svolta della storia è rappresentata da un supercriminale che si presenta con un piano per soggiogare il mondo intero. Il problema dei nostri strani eroi riguarderà la loro incapacità di collaborare, trovandosi così più divisi che mai nel momento del bisogno. I disegni dei personaggi protagonisti sono chiaramente ispirati ai ben più noti Power Rangers e ad una prima occhiata sembra che rappresentino una vera e propria parodia.

John Waters, il famigerato regista di questo genere è una delle persone citate nel trailer del film. Lo stesso regista ha espresso la sua opinione riguardante questa bizzarra opera. Waters stesso infatti lo ha definito sia “un film di supereroi per idioti” che “uno dei film migliori dell’anno”. Da quello che possiamo vedere nel trailer, pare che le sue affermazioni siano entrambe veritiere nonostante possano sembrare delle dichiarazioni contrastanti.

Il titolo del film stesso: Smoking Causes Coughing, deriva da una battuta nel trailer e viste le premesse, dovremo prepararci ad un film molto strano, ai livelli di Doom Patrol e The Suicide Squad. Quentin Dupieux dirigerà il film che uscirà nelle sale il 31 marzo 2023. Di seguito la sinossi del film: