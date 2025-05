Il trailer di “È colpa nostra” batte ogni record di visualizzazioni su tutte le piattaforme di streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il nuovo film “È colpa nostra”, terzo capitolo della celebre saga young adult, ha raggiunto livelli senza precedenti. Il trailer ufficiale ha infatti registrato un numero record di visualizzazioni, diventando il più visto nella storia dello streaming. Questo successo non si limita a Prime Video, ma abbraccia tutte le piattaforme di streaming, segnando un traguardo significativo per il genere.

Un successo senza precedenti

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, il trailer del film in lingua spagnola ha totalizzato ben 163 milioni di visualizzazioni in una sola settimana dal suo lancio, avvenuto lo scorso aprile. I dati, forniti da WaveMetrix, indicano che questo numero supera qualsiasi altro film originale mai prodotto da un servizio di streaming, inclusi giganti come Netflix, Apple TV+, Max e Paramount+. Questo straordinario risultato dimostra quanto sia attesa la pellicola da parte dei fan e quanto l’interesse per la saga sia ancora vivo.

La popolarità di “È colpa nostra” non è solo un fenomeno temporaneo. Infatti, il film promette di superare i record di visualizzazione dei precedenti capitoli della saga, “È colpa mia” e “È colpa tua”. Essendo il terzo e ultimo episodio degli adattamenti della serie di libri di Mercedes Ron, le aspettative sono alte e i fan sperano in un finale che chiuda in bellezza una storia che ha catturato l’immaginazione di molti.

Un’eredità di successi

Per comprendere l’importanza di questo nuovo capitolo, è utile considerare il successo dei film precedenti. “È colpa tua”, il secondo film della saga, ha raggiunto il primo posto su Amazon Prime Video in oltre 170 paesi, diventando il più grande lancio originale internazionale nella storia della piattaforma. Questo traguardo ha posto le basi per un’anticipazione ancora maggiore per “È colpa nostra”, che si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati.

La saga ha recentemente intrapreso una nuova direzione con i remake in lingua inglese. Il primo episodio, “È colpa mia: Londra”, è già disponibile su Prime Video, ampliando ulteriormente il pubblico e l’interesse per la storia. Questo approccio potrebbe contribuire a un rinnovato entusiasmo per i personaggi e le trame, rendendo il terzo film ancora più atteso.

Un finale che promette emozioni

“È colpa nostra” non è solo un film, ma rappresenta un capitolo conclusivo di una saga che ha accompagnato i fan in un viaggio emozionante. Con la promessa di un finale avvincente, il film si prepara a lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori. La combinazione di una trama avvincente, personaggi ben sviluppati e una forte connessione con il pubblico ha reso questa saga un fenomeno culturale.

Con l’uscita imminente di “È colpa nostra”, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica che non solo intrattiene, ma offre anche una riflessione sui temi affrontati nei precedenti film. La storia di amore, amicizia e crescita personale continua a risuonare, rendendo questo ultimo capitolo un momento cruciale per tutti coloro che hanno seguito la saga fin dall’inizio.

