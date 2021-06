Il trailer della seconda stagione di “Non ho mai…” rivela il nuovo triangolo amoroso di Devi

La nuova stagione di “Non ho mai…” (Never I Ever…) sarà presentata in anteprima il 15 luglio su Netflix. Intanto lo streamer ha distribuito il primo trailer del secondo capitolo.

Non ho Mai…: il trailer rivela un nuovo emozionante triangolo amoroso

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della seconda stagione della sua serie di successo per adolescenti “Non ho Mai…), creata da Mindy Kaling e Lang Fisher e interpretata da Maitreyi Ramakrishnan nei panni della liceale Devi Vishwakumar, che cerca di navigare nel mondo del romanticismo e dell’amicizia e in quello del dolore personale con risultati a volte disastrosamente esilaranti.

Questa volta, sembra che gli sforzi amorosi di Devi non si concentreranno solo su Paxton, ma vedrà la possibilità di una relazione anche con uno dei ragazzi più popolari della scuola Ben. (Con quest’ultimo Devi ha condiviso un bacio nel finale della prima stagione.) Nel frattempo, l’amore potrebbe essere nell’aria anche per la mamma di Devi?

In “Non ho Mai…” troviamo un cast affascinante, tra cui Poorna Jagannathan nei panni della madre di Devi, Nalini, Richa Moorjani nei panni della cugina Kamala, Ramona Young e Lee Rodriguez nei panni delle due migliori amiche di Devi, Eleanor e Fabiola, Darren Barnet nei panni della cotta di lunga data di Devi al liceo, Paxton, e Jaren Lewison nei panni della nemesi personale di Devi, Ben. La serie è narrata dal tennista professionista John McEnroe.

Il casting della seconda stagione

Sono stati inoltre annunciati ulteriori casting per la seconda stagione, tra cui Tyler Alvarez come Malcom, Utkarsh Ambudkar come Mr. Kulkarni, PJ Byrne come Evan, Megan Suri come Aneesa e Common come Dr. Chris Jackson, un dermatologo che lavora con la madre di Devi e potrebbe essere anche un potenziale interesse amoroso per la vedova Nalini.

La stagione 2 di “Non ho Mai…” sarà composta da 10 episodi e sarà presentata in anteprima il 15 luglio. La stagione 1 è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

Francesca Reale

18/06/2021