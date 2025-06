Il Toronto Film Festival 2025: Si apre con il documentario su John Candy, un omaggio alla leggenda canadese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Toronto Film Festival del 2025 si prepara a festeggiare il suo cinquantesimo anniversario con un evento di grande richiamo. La manifestazione avrà inizio il 4 settembre con la proiezione del documentario “John Candy: I Like Me“, un’opera diretta da Colin Hanks e prodotta da Ryan Reynolds. Questo film non solo celebra la carriera dell’iconico attore e comico canadese, ma rappresenta anche un tributo affettuoso alla sua eredita culturale.

Un tributo a John Candy

Il documentario “John Candy: I Like Me” si propone di esplorare la vita e la carriera di John Candy, un attore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico. Il titolo del film trae ispirazione da una celebre battuta del film “Un biglietto in due“, scritto e diretto da John Hughes, che ha contribuito a lanciare Candy verso la celebrità. La pellicola offrirà al pubblico una raccolta di aneddoti, testimonianze e ricordi da parte di familiari, amici e collaboratori di Candy, permettendo di scoprire non solo il professionista, ma anche l’uomo dietro il personaggio.

Colin Hanks, il regista, ha un legame personale con John Candy, essendo il figlio di Tom Hanks, che ha recitato insieme a Candy nel film “Splash – Una sirena a Manhattan” del 1984. Questo legame familiare aggiunge un ulteriore strato di significato al progetto, rendendo il documentario non solo un lavoro professionale, ma anche un omaggio personale.

L’importanza di John Candy nel panorama cinematografico

John Candy è stato un punto di riferimento per molti appassionati di cinema, in particolare nel genere della commedia. La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli memorabili che hanno fatto ridere e commuovere il pubblico di tutto il mondo. Cameron Bailey, CEO del TIFF, ha sottolineato quanto l’umorismo di Candy abbia influenzato generazioni di spettatori. La scelta di inaugurare il TIFF50 con questo documentario è un modo per riconoscere l’impatto globale che l’attore ha avuto, iniziando proprio dalla sua città natale, Toronto.

Bailey ha descritto il film come un’opera che non solo intrattiene, ma che è anche ricca di cuore, un elemento che ha sempre contraddistinto le performance di Candy. La premiere del documentario rappresenta quindi un momento significativo per celebrare non solo il cinquantesimo anniversario del festival, ma anche la vita di un artista che ha saputo toccare le corde emotive del pubblico.

Le parole di Ryan Reynolds e Colin Hanks

Ryan Reynolds, noto attore e produttore, ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto attraverso un post su Instagram, evidenziando come i film di John Candy abbiano avuto un impatto profondo sulla sua vita. Ha rivelato di aver inserito riferimenti a Candy in molti dei suoi lavori, dimostrando così quanto il comico canadese abbia influenzato la sua carriera. Reynolds ha descritto il giorno della presentazione del documentario come “emozionante”, sottolineando l’importanza di rendere omaggio a Candy in un contesto così prestigioso.

Insieme a Colin Hanks, Reynolds ha dichiarato che il nome di John Candy evoca sempre reazioni positive, testimoniando l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti. Entrambi hanno espresso il loro onore nell’aver avuto l’opportunità di esplorare la vita di Candy e di presentare il suo vero volto agli spettatori, partendo proprio da Toronto, la sua città natale.

La distribuzione del documentario

Il documentario “John Candy: I Like Me” è stato sostenuto da Amazon MGM e sarà disponibile su Prime Video in autunno. Questa distribuzione garantirà che un pubblico ancora più vasto possa apprezzare la vita e l’eredita di John Candy. La scelta di presentare il film al TIFF50 rappresenta un passo importante per il riconoscimento della figura di Candy, non solo come attore, ma anche come persona che ha saputo ispirare e divertire milioni di persone in tutto il mondo.

