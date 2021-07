Il team di “Judas and the Black Messiah” si riunisce per un nuovo progetto

I fautori del film di successo “Judas and the Black Messiah”, Ryan Coogler, Shaka King, Charles D. King e Lil Rel Howery stanno unendo le forze per raccontare l’insurrezione politica americana.

L’America raccontata dal team di “Judas and the Black Messiah”

Ryan Coogler, Shaka King, Charles D. King e Lil Rel Howery stanno unendo le forze per affrontare un nuovo progetto che vuole raccontare l’insurrezione politica americana. Fresco del successo di “Judas and the Black Messiah”, Shaka King dirigerà il progetto originale e produrrà insieme ai già citati collaboratori.

Mentre i dettagli che circondano la trama rimangono nascosti, il talento dietro l’immagine è sufficiente per attirare le teste in qualsiasi stanza. Coogler, che si sta preparando per iniziare le riprese di “Black Panther: Wakanda Forever”, apparirà come produttore per la Proximity Media. Anche D. King, CEO e fondatore di Macro, sostiene il lungometraggio. Inoltre, Howery è legato al progetto in qualità di produttore e non è chiaro se l’attore abbia intenzione di presentarsi anche davanti alla telecamera

Un progetto ambizioso ma incerto

Dopo aver ottenuto due nomination all’Oscar, Shaka King sembra rimanere con i piedi per terra nonostante il suo nome alleggi per le principali IP. A maggio è stato riferito che l’acclamato regista era stato preso in considerazione per il film di Superman sviluppato da Ta-Nehisi Coates e J.J. Abrams. Ora, potrebbe ancora essere preso in considerazione per il progetto del supereroe, ma il regista non sembra essere davvero interessato.

La reunion della squadra dietro “Judas and the Black Messiah” sembra annunciare che il successo sia quasi garantito. Affrontare l’insurrezione politica americana non è solo rilevante, ma è un argomento tosto che suscita continuamente ansie in quanto ha dominato molti dibattiti nell’ultimo anno. Creare un intrattenimento ponderato su un tema di così alta rilevanza è proprio nel sangue di questo team. Bisogna aggiungere però che a causa della natura iniziale del progetto, una finestra di rilascio è ancora incerta.

Francesca Reale

07/07/2021