Il talk show di Ellen DeGeneres finirà nel 2022

Dopo ben 19 stagioni il celebre talk show americano condotto da Ellen DeGeneres terminerà nel 2022

Ellen DeGeneres ha annunciato che il suo talk show diurno “The Ellen DeGeneres Show” terminerà ufficialmente il prossimo anno dopo un’ultima stagione.

DeGeneres ha quasi staccato la spina dello show nel 2019 prima di riprendersi per altri tre anni. In un’intervista con The Hollywood Reporter, DeGeneres ha detto di aver sempre voluto che quello fosse il suo contratto finale. La conduttrice ha spiegato che è semplicemente pronta per una “nuova sfida”. Le valutazioni dello spettacolo sono calate da quando una denuncia di BuzzFeed ha condannato lo show come un luogo di lavoro tossico dietro le quinte, in netto contrasto con la fama di Ellen di “essere gentile”.

Ci sono state anche accuse di razzismo e intimidazioni, e la pandemia non ha aiutato le cose, poiché una società tecnologica è stata assunta per registrare lo spettacolo a distanza dalla casa californiana di DeGeneres, lasciando la troupe regolare dello show alle prese con riduzioni salariali e un totale mancanza di comunicazione.

A seguito della denuncia di Buzzfeed del luglio 2020, DeGeneres ha licenziato tre dei migliori produttori dello spettacolo e ha affrontato le accuse in onda. Il pezzo di Buzzfeed non è l’unico responsabile della decisione di DeGeneres di terminare lo spettacolo, ma considerando il costo emotivo che la denuncia ha assunto, ha sicuramente avuto un ruolo.

DeGeneres ha lanciato il suo talk show diurno diversi anni dopo aver fatto outing sulla copertina della rivista Time. È diventata la regina della TV diurna un decennio fa dopo che Oprah Winfrey ha concluso la sua corsa di 25 anni. Il successo di “The Ellen DeGeneres Show” ha portato a diversi spinoff, tra cui Ellen’s Game of Games, The Masked Dancer, Family Game Fight e Ellen’s Greatest Night of Giveaways.

Secondo Variety la Warner Bros. stava corteggiando Jennifer Aniston come possibile sostituto date le sue apparizioni ben accolte nello show di Ellen, ma è improbabile che Aniston porti la sua carriera in quella direzione.

Ellen è una comica talentuosa e sarà sicuramente inondata di offerte, magari da una delle numerose piattaforme streaming presenti oggi sul mercato.

Luca Francesconi

13/05/2021