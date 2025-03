Il successo di Landman spinge Paramount+ a rinnovare la serie per la seconda stagione

Paramount+ ha confermato il rinnovo di Landman per una seconda stagione, estendendo il successo della serie creata da Taylor Sheridan e ambientata nel cuore dell’industria petrolifera del Texas. Il debutto, che ha coinvolto 35 milioni di spettatori in tutto il mondo e conquistato il posto nella top 10 degli show originali, si affianca a titoli come Tulsa King e Lioness, rafforzando l’offerta di contenuti esclusivi della piattaforma.

Analisi del Rinnovo e Riscontri del Pubblico

La conferma del rinnovo non sorprende, dato che Landman ha registrato il miglior debutto su Paramount+ negli ultimi due anni. Nel quarto trimestre del 2024, la serie ha riscosso un notevole successo, dimostrando di saper catturare l’attenzione di un vasto pubblico internazionale. I dati mostrano come il primo episodio abbia fissato nuovi record di ascolti sia alla première che nel finale della stagione, evidenziando la crescente richiesta di contenuti di alta qualità.

Dettagli sulla Trama e la Produzione

Ambientata nelle città petrolifere del Texas occidentale, Landman esplora la moderna corsa all’oro nero, mettendo in scena il contrasto tra uomini d’affari spregiudicati e operai determinati a cogliere ogni opportunità. Basata sul podcast Boomtown, la serie affronta tematiche economiche, ambientali e geopolitiche dell’industria petrolifera, offrendo una narrazione intensa e coinvolgente.

Il successo della produzione è frutto del contributo di un team di altissimo livello, guidato dal co-creatore Taylor Sheridan e supportato da produttori come David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Dan Friedkin, Jason Hoch, J.K. Nickell e Megan Creydt. La collaborazione tra MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions, insieme alla distribuzione globale di Paramount Global Content Distribution, assicura un prodotto di grande impatto e qualità.

Il rinnovo di Landman conferma la solidità della serie, che coniuga una trama avvincente e una produzione raffinata, destinata a consolidarsi ulteriormente nel panorama degli show originali di Paramount+.