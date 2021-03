Il Signore degli Anelli: Tom Budge abbandona il cast della serie Amazon

Tom Budge non sarà più nel cast dell’attesissima serie di Amazon de “Il Signore degli Anelli”.

Le motivazioni dell’abbandono

La serie de “Il Signore degli Anelli” di Amazon è in sviluppo da oltre tre anni, inoltre, dopo essere stata afflitta da chiusure pandemiche per tutto il 2020, la serie ha appena subito un’altra battuta d’arresto.

L’attore australiano Tom Budge (“Crash”), entrato a far parte del cast all’inizio dello scorso anno in un ruolo non divulgato, ha lasciato lo show.

L’attore ha dato la notizia tramite il suo account Instagram, annunciando che Amazon ha deciso di rivedere il suo personaggio dopo aver visto i primi episodi girati nel corso dello scorso anno.

Budge ha scritto un lungo messaggio, informando i suoi fan della sua partenza e ringraziando il cast e la troupe de “Il Signore degli Anelli” per il loro supporto durante una “esperienza difficile e insolita”.

Il Signore degli Anelli: l’anello di Tom Budge

Ad accompagnare il messaggio c’è un video clip di Johnny Cash che esegue “Ring of Fire” in diretta televisiva. Considerando che la canzone parla dell’intensità dell’innamoramento, forse Budge sta cercando di dire che si sente sia grato per il suo breve periodo nella Terra di Mezzo che bruciato dalla sua partenza improvvisa.

“Ciao amori, è con grande tristezza che scrivo per dirvi che ho lasciato la serie televisiva “Il Signore degli Anelli” di Amazon. Dopo aver visto di recente i primi episodi girati nell’ultimo anno, Amazon ha deciso di andare in un’altra direzione con il personaggio che stavo interpretando … devo ringraziare il team creativo per l’incoraggiamento a provare qualcosa che credevo fosse nuovo, eccitante e bello. E ringrazio sinceramente lo straordinario cast e la troupe per il loro amore, supporto e amicizia, per quella che è stata un’esperienza molto difficile e insolita. Ahimè, alcune cose semplicemente non possono essere. Destiny, mia madre, ti ringrazio. x Tom”

Non è ancora chiaro quale personaggio stesse interpretando Budge, nemmeno chi sarà chiamato a sostituirlo.

La serie di Amazon si svolge durante la Seconda Era dell’universo di Tolkien, che precede gli eventi dei film. È probabile, quindi, che il personaggio di Budge non sia familiare ai fan della saga.

Federica Contini

16/03/2021