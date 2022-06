Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: ecco i poster e tutte le novità

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”: la terra di Mezzo sta nuovamente prendendo forma, arrivano i poster e i nomi dei personaggi per i nuovi membri del cast.

“Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere”: le mani sono tornate

“Le mani” sono tornate. Sì, sai quali. Da quando Prime Video ha deciso di “rivelare” i personaggi del “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” con poster che mostrano solo le loro mani, ci ritroviamo ogni volta a scrutare ogni minino dettaglio in cerca di risposte e informazioni nascoste. Insieme ai personaggi già annunciati, pare che la nuova serie avrà un cast davvero straordinario e non solo per il talento, parliamo di numeri e di budget. La serie sarà incentrata sulla creazione dei piccoli artefatti circolari che alla fine hanno reso Sauron il più grande cattivo della Terra di Mezzo. Conterrà versioni (molto) più giovani di Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo).

La serie debutterà tra circa tre mesi.

Uno dei nuovi membri del cast strettamente associato al titolo della serie è Charles Edwards (“The Crown”). L’attore interpreterà Celebrimbor, un elfo le cui abilità vengono inavvertitamente utilizzate per creare gli anelli del potere dal titolo, che in seguito diventano una fonte di caos e distruzione. Il personaggio canonico è già familiare ai giocatori: è apparso in “Middle Earth: Shadow of Mordor” e “Middle Earth: Shadow of War”.

In un’intervista con Empire, lo showrunner della serie JD Payne ha rivelato quanto sia importante il personaggio per la serie prequel.

“Una delle figure centrali della storia è il personaggio di Celebrimbor. È un fabbro elfo che è stato manipolato per aiutare a creare gli Anelli del potere. Siamo entusiasti di portarlo nella Terra di Mezzo. È molto misterioso”.

La famiglia Harfoot sta diventando sempre più grande

I personaggi di altri nuovi membri del cast rivelano che la famiglia Harfoot sta diventando sempre più grande. Nella storia, gli Harfoots sono i precursori degli Hobbit, le piccole e gentili creature che abbiamo imparato a conoscere e ad ammirare nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Dylan Smith (“Maze Runner: The Death Cure”) e Sara Zwangobani (“The Starter Wife”) interpretano Largo e Marigold Brandyfoot, e Megan Richards (“Wanderlust”) interpreta Poppy Proudfellow.

Si uniscono a Sir Lenny Henry, che è stato annunciato all’inizio di questa settimana come uno degli Harfoots, un personaggio di nome Sadoc Burrows.

La Stagione 1 sarà la stagione più costosa mai prodotta in TV

Prime Video presenta in anteprima “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” il 2 settembre.

Attesissima, la serie è destinata a diventare una pietra miliare in termini di produzione: la Stagione 1 sarà la stagione più costosa mai prodotta in TV, con un budget di quasi mezzo miliardo di dollari.

Tutto sarà diretto dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, che hanno anticipato che è stato pianificato un arco di cinque stagioni, con gli eventi della prima stagione che danno i loro frutti solo molti anni dopo. Direttore J.A. Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom), dirige i primi due episodi della stagione e dà il tono all’intera serie, che ha già iniziato la produzione nella seconda stagione.

Dai un’occhiata ai poster dei nuovi personaggi in basso.

Mina Franza

10/06/2022