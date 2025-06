Il sequel di Ready or Not si svela: data d’uscita e prime immagini ufficiali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il sequel del film horror di successo “Ready or Not”, intitolato “Ready or Not 2: Here I Come”, ha finalmente fatto il suo debutto con la prima immagine ufficiale e l’annuncio della data di uscita. Questo atteso seguito, che promette di mantenere alta la tensione e l’adrenalina del suo predecessore, è previsto nelle sale cinematografiche il 10 aprile 2026. La distribuzione sarà curata da Disney e Searchlight, due nomi di spicco nel panorama cinematografico.

Dettagli sulla produzione e il team creativo

“Ready or Not 2: Here I Come” segna il ritorno del team di regia di Radio Silence, composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno già dimostrato il loro talento con il primo capitolo del film, uscito nel 2019 e accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. La sceneggiatura è stata scritta da Guy Busick e R. Christopher Murphy, che hanno collaborato per mantenere il tono e l’atmosfera che hanno reso il primo film un cult. Il primo “Ready or Not” ha incassato ben 57 milioni di dollari a livello globale, un risultato che ha sicuramente contribuito alla decisione di realizzare un sequel.

Un cast ricco di volti noti e nuove aggiunte

Il cast di “Ready or Not 2” promette di essere un mix affascinante di attori già noti ai fan e nuovi volti. Tra i ritorni più attesi c’è Samara Weaving, che riprenderà il suo ruolo da protagonista. Al suo fianco ci saranno Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar, insieme a Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng ed Elijah Wood. Una sorpresa speciale è la partecipazione del leggendario regista David Cronenberg, che si unisce al progetto in un ruolo non specificato, aumentando ulteriormente l’attesa attorno al film.

Prime immagini e anticipazioni sulla trama

Sebbene i dettagli sulla trama di “Ready or Not 2” siano ancora avvolti nel mistero, la prima immagine dal set ha rivelato un elemento intrigante: Samara Weaving appare incatenata al polso di Kathryn Newton con un paio di manette. Questo suggerisce che le due protagoniste potrebbero dover collaborare per affrontare una nuova minaccia, continuando così il tema di sopravvivenza e tensione che ha caratterizzato il primo film. La scelta di mantenere la trama segreta fino all’uscita del film potrebbe essere una strategia per aumentare l’interesse e la curiosità del pubblico.

Il 10 aprile 2026 si avvicina e gli appassionati di horror e del primo “Ready or Not” possono prepararsi a un’esperienza cinematografica che promette di essere ricca di suspense e colpi di scena. Gli aggiornamenti sul film saranno seguiti con attenzione, e i fan sono invitati a rimanere sintonizzati sui canali ufficiali per ulteriori novità e dettagli.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!