Il ritorno di The Couple: la nuova puntata in arrivo dopo una pausa forzata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La trasmissione “The Couple – Una Vittoria Per Due” ha ripreso la sua programmazione dopo una breve interruzione, dovuta all’annuncio della morte del Papa. Questo reality show, che ha suscitato un notevole interesse tra il pubblico, ha visto la sua diretta tornare disponibile il 22 aprile, dopo circa due giorni di stop. La nuova puntata, inizialmente prevista per la Pasquetta, è stata riprogrammata per il 28 aprile, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori.

La ripresa della programmazione

Dopo la pausa forzata, “The Couple” ha riacquistato slancio, con la terza puntata che andrà in onda il 28 aprile. Questo episodio è particolarmente atteso, poiché il televoto è rimasto aperto e coinvolge due coppie in ballottaggio: Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi contro Elena Barolo e Thais Wiggers. La competizione si fa serrata, con i telespettatori pronti a esprimere il loro voto per decidere chi resterà nella casa e chi dovrà affrontare l’eliminazione. I sondaggi online indicano una preferenza per Barolo e Wiggers, ma la situazione è molto equilibrata, lasciando spazio a possibili sorprese durante la diretta.

Le preoccupazioni di Pierangelo Greco

In un recente scambio di confidenze con Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Pierangelo Greco ha espresso la sua ansia riguardo all’eliminazione imminente. “Voglio restare, ho davvero paura che domani sera io e Jasmine verremo eliminati”, ha dichiarato. La sua preoccupazione è comprensibile, considerando che la loro avventura nel programma è iniziata solo da poco. Oradei ha cercato di confortarlo, ricordandogli che si tratta pur sempre di un gioco e che uscire così presto non sarebbe l’ideale. Tuttavia, la tensione è palpabile e la paura di un’uscita prematura è concreta per Greco e Carrisi.

Ascolti e reazioni del pubblico

Le prime due puntate di “The Couple” hanno registrato ascolti significativi. La prima puntata ha attirato 2.234.000 telespettatori, con uno share del 18,55%, mentre la seconda ha visto una flessione, con 1.557.000 telespettatori e un 13% di share. Questi numeri evidenziano l’interesse del pubblico per il programma, nonostante la diminuzione di spettatori nella seconda puntata. La sfida per il reality è ora quella di mantenere alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico, in vista della nuova puntata e dell’esito del televoto.

Con l’attesa per il prossimo episodio, i fan di “The Couple” sono pronti a scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà lasciare la casa, in un clima di suspense e competizione che caratterizza il programma.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!