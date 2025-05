Il ritorno di Scrubs: Zach Braff conferma il suo ritorno nel ruolo di JD nel revival in fase di sviluppo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione si prepara a un possibile grande ritorno. Zach Braff, noto per il suo iconico ruolo del dottor John “JD” Dorian nella serie Scrubs, ha ufficialmente firmato per riprendere il suo personaggio in un revival attualmente in fase di sviluppo per ABC. Questo annuncio rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di una nuova serie, che potrebbe riportare in scena i personaggi amati dai fan.

Il ritorno di JD: un passo importante per il revival

Zach Braff è il primo attore del cast originale a confermare la sua partecipazione al revival di Scrubs, una serie che ha conquistato il pubblico dal 2001 al 2010. La sua presenza è fondamentale per il progetto, che ora sembra più vicino a ottenere il via libera definitivo da parte della rete. L’attenzione si concentra ora su altri membri storici del cast, come Donald Faison, che interpreta Turk, e Sarah Chalke, nel ruolo di Elliot. Entrambi sono in trattative avanzate per tornare come personaggi regolari nella nuova serie.

Parallelamente, ci sono discussioni in corso per coinvolgere altri attori del cast originale, tra cui Judy Reyes, che interpreta Carla, e John C. McGinley, noto per il suo ruolo del Dr. Cox. Tuttavia, fino a questo momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di ABC o di 20th Television riguardo al coinvolgimento di questi attori. La situazione è in continua evoluzione, e i fan attendono con ansia ulteriori sviluppi.

Dettagli sul revival di Scrubs: cosa aspettarsi

Le prime indiscrezioni sul possibile ritorno di Scrubs sono emerse lo scorso autunno, quando il creatore della serie, Bill Lawrence, ha rivelato che una nuova versione era “molto vicina alla definizione”. Il progetto è gestito da 20th Television, oggi parte del gruppo Disney, e ha dovuto affrontare alcune difficoltà legate all’accordo esclusivo di Lawrence con Warner Bros. Television. Questo contratto ha portato alla creazione di altre serie di successo, come Ted Lasso e Shrinking. Tuttavia, un compromesso raggiunto lo scorso dicembre ha permesso a Lawrence di supervisionare lo sviluppo del revival, anche se non potrà ricoprire il ruolo di showrunner.

Un aspetto interessante del revival riguarda il modo in cui affronterà la controversa nona stagione, che si era concentrata su un nuovo gruppo di specializzandi e inizialmente era stata concepita come uno spin-off. Lawrence ha dichiarato che queste storie non verranno ignorate, ma integrate nel nuovo corso della serie. L’attenzione principale, tuttavia, sarà rivolta ai personaggi originali e a un nuovo gruppo di specializzandi che lavoreranno nell’ospedale.

I legami con il finale della serie originale e i sogni di JD

Una delle questioni più intriganti per i fan riguarda il collegamento tra il revival e il finale dell’ottava stagione, in cui JD immagina il proprio futuro accanto a Elliot e con un figlio in arrivo. Bill Lawrence ha espresso curiosità su come i sogni di JD si siano concretizzati nella realtà. “Mi chiedo se i sogni di JD si siano davvero avverati. Questo, per noi, è interessante”, ha affermato. Questo elemento narrativo potrebbe aggiungere una dimensione profonda alla nuova serie, esplorando il percorso di crescita dei personaggi e le loro esperienze.

Sebbene l’annuncio ufficiale del revival non sia ancora stato comunicato, il fatto che Zach Braff abbia firmato per tornare nel ruolo di JD rappresenta un passo decisivo. I fan di Scrubs, affezionati a JD, Turk, Elliot e a tutti i medici del Sacro Cuore, possono iniziare a sperare che il loro ritorno sia più vicino di quanto si pensasse.

