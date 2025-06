Il ritorno di Dragon Trainer: un viaggio tra i draghi dell’animazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il remake di Dragon Trainer è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche, portando con sé una ventata di nostalgia e nuove emozioni. Questo film, prodotto da DreamWorks e Universal, offre una rivisitazione del classico animato, con Mason Thames nel ruolo di Hiccup e il celebre Sdentato, che mantiene il suo fascino originale, ma con un tocco di realismo in più grazie alla tecnologia CGI. In questo contesto, è interessante esplorare altri draghi che hanno segnato la storia dell’animazione, sia classica che moderna. Di seguito, analizziamo cinque opere che meritano di essere riscoperta, perfette per chi desidera immergersi nel fantastico mondo dei draghi.

Elliot il drago invisibile: un classico Disney da riscoprire

Elliot il drago invisibile, film del 1977 diretto da Don Chaffey, rappresenta un importante capitolo della storia Disney. Anche se il film è una produzione live-action, le animazioni in 2D del drago Elliot, realizzate da Don Bluth, sono ciò che rende quest’opera memorabile. Bluth, noto per successi come Dragon’s Lair e Alla ricerca della valle incantata, ha contribuito a creare un personaggio che ha conquistato il pubblico con il suo aspetto paffuto e il suo carattere affettuoso. La storia ruota attorno a un giovane orfano di nome Pete e alla sua amicizia con Elliot, un drago invisibile che lo protegge. Rivisto oggi, il film può apparire un po’ datato, ma il suo fascino rimane intatto, rendendolo un’opera da rivedere su Disney+.

Mushu di Mulan: il drago che ha segnato un’epoca

Mulan, uscito nel 1998, rappresenta un altro punto di riferimento per l’animazione Disney, collocandosi nel periodo del “Rinascimento Disney“. In questo film, Mushu, il drago custode di Mulan, è interpretato da Eddie Murphy nella versione originale e da Enrico Papi in quella italiana. Mushu è un personaggio che bilancia il dramma della storia con il suo umorismo e la sua vivacità, diventando uno dei simboli di quel periodo. La sua assenza nel recente remake ha suscitato delusione tra i fan, che lo considerano una figura centrale nella narrazione. Il sequel animato, Mulan II, ha visto il passaggio del testimone a Tonino Accolla per il doppiaggio di Mushu, mantenendo viva la sua presenza nel mondo dell’animazione. Anche questo film è disponibile su Disney+.

Il drago di mio padre: un gioiello del Cartoon Saloon

Il drago di mio padre, prodotto dallo studio irlandese Cartoon Saloon, è un’opera che si distingue per il suo approccio unico e la sua estetica raffinata. Fondato nel 1999 da Tomm Moore, Nora Twomey e Paul Young, Cartoon Saloon ha guadagnato riconoscimenti internazionali per la sua capacità di affrontare tematiche profonde con uno stile visivo distintivo. In questo film, il drago Boris è l’ultimo della sua specie e ha il potere di salvare Wild Island. La storia segue Elmer, un ragazzo che cerca di salvare sua madre dalla povertà, e scopre che Boris potrebbe aiutarlo. L’adattamento del libro di Ruth Stiles Gannett, curato da Meg LeFauve, offre una narrazione avvincente e una direzione artistica straordinaria, rendendo Il drago di mio padre un’esperienza imperdibile su Netflix.

Il drago dei desideri: una commedia animata cinese

Il drago dei desideri è un’altra produzione animata che merita attenzione, realizzata da Sony Pictures Animation. Questo film racconta la storia di Din, un giovane di Shanghai che desidera conquistare il cuore di Li Na, la ragazza di cui è innamorato. Per realizzare il suo sogno, Din scopre un drago magico, Long, che può esaudire i suoi desideri. La trama, che ricorda Aladdin, è ambientata in un contesto che fonde elementi della Cina tradizionale con quelli moderni. Diretto da Chris Appelhans e animato in Cina dalla Base Animation, il film è caratterizzato da un ritmo vivace e una narrazione coinvolgente, rendendolo adatto per il pubblico di Netflix.

Raya e l’Ultimo Drago: un’avventura da non perdere

Raya e l’Ultimo Drago è un’altra recente aggiunta al panorama dei film d’animazione, disponibile su Disney+. Questo lungometraggio racconta la storia di Raya, una giovane guerriera che intraprende un viaggio per trovare l’ultimo drago rimasto e salvare il suo regno. La pellicola si distingue per la sua animazione di alta qualità e una narrazione che esplora temi di fiducia e unità. Con un cast di voci di talento e una colonna sonora coinvolgente, Raya e l’Ultimo Drago rappresenta un’esperienza cinematografica che unisce avventura e valori profondi, rendendola un’opzione ideale per le famiglie.

Questi film dimostrano come i draghi, sia come protagonisti che come spalle, continuino a incantare il pubblico di tutte le età, offrendo storie che spaziano dall’umorismo alla profondità emotiva. Con il ritorno di Dragon Trainer, c’è un’opportunità unica per riscoprire e apprezzare questi personaggi iconici dell’animazione.

