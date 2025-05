Il ritorno di Carrie Bradshaw: glamour e nostalgia alla première di And Just Like That 3 a Manhattan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza stagione di And Just Like That ha fatto il suo debutto a Manhattan, riportando sul tappeto rosso le icone di Sex and the City. Sarah Jessica Parker e il cast hanno incantato il pubblico con look che celebrano il glamour e la moda, in un evento che ha riunito fan e appassionati. La première si è svolta al Crane Club, un luogo simbolo della Grande Mela, dove il fascino e la nostalgia hanno dominato la scena.

Un tappeto rosso di glamour e nostalgia

La première di And Just Like That 3 ha avuto luogo in un’atmosfera festosa e scintillante, con un tappeto rosso che ha accolto le protagoniste della serie. Le ragazze di Sex and the City hanno risposto all’appello di Manhattan con outfit che sembrano usciti da un sogno, ricchi di piume, paillettes e dettagli audaci. Il photo call ufficiale ha visto il cast riunito per celebrare il lancio della nuova stagione, prevista in Italia dal 30 maggio su Sky e Now. L’evento ha rappresentato un vero e proprio omaggio alla moda e allo stile che hanno caratterizzato la serie, evocando ricordi e emozioni tra i presenti.

Sarah Jessica Parker ha guidato il gruppo con un abito d’archivio di Vivienne Westwood, in seta blu navy. Il design, con scollo ampio e corsetto stringato, ha esaltato la figura dell’attrice, mentre le maniche lunghe e il volume da gran soirée hanno conferito un tocco di eleganza. La scelta di accessori, tra cui una clutch con frange brillanti e sandali scintillanti, ha reso il look ancora più memorabile. Parker ha condiviso sui social la sua gioia per l’occasione, sottolineando quanto aspettasse di indossare un abito così significativo.

Le scelte di stile delle protagoniste

Oltre a Sarah Jessica Parker, anche le altre attrici hanno sfoggiato look che riflettono i loro personaggi e la loro evoluzione nel tempo. Kristin Davis, che interpreta Charlotte York, ha scelto un abito gioiello di Rachel Gilbert, un tubino lungo color ghiaccio ricoperto di paillettes e applicazioni floreali 3D. Questo outfit, con spalline sottili e linee aderenti, ha esaltato la sua figura, conferendole un’aria da “modern princess”. I sandali metallizzati e i capelli sciolti a onde morbide hanno completato un look raffinato e impeccabile.

Cynthia Nixon ha sorpreso tutti con un abito verde menta di Richard Quinn, caratterizzato da un grande fiocco al collo e una cappa con strascico. Questo look scenografico ha rappresentato un’evoluzione rispetto allo stile sobrio di Miranda nei primi anni, allineandosi con la nuova versione del personaggio, più libera e audace. Anche in questo caso, una clutch silver ha aggiunto un tocco di brillantezza al suo outfit.

Nuove protagoniste e audacia couture

Tra le new entry della serie, Nicole Ari Parker ha catturato l’attenzione con un mini dress dorato asimmetrico di Stella McCartney. Questo abito, lucente e sexy, è stato abbinato a sandali dorati e a una pochette rigida, creando un look audace e affascinante. Sarita Choudhury, invece, ha optato per un ensemble total black di Magda Butrym, con gonna a tubo e top annodato al collo, un look chic e in linea con il suo personaggio di Seema, l’agente immobiliare raffinata.

La serata ha visto anche la partecipazione di volti maschili legati all’universo femminile della serie. John Corbett, noto per il suo ruolo di Aidan, ha fatto il suo ingresso con la moglie Bo Derek, mentre Evan Handler, che interpreta Harry, ha indossato un completo damascato blu, richiamando i look eccentrici del suo personaggio. David Eigenberg, nei panni di Steve, ha scelto una camicia verde pastello, mentre Mario Cantone ha optato per un elegante due pezzi total white.

Infine, Cathy Ang, che interpreta Lily, ha chiuso la sfilata con un abito decorato da scarafaggi metallici, un tocco eccentrico che ha confermato come la moda rimanga la vera protagonista nel mondo di And Just Like That. La serata ha celebrato non solo il ritorno della serie, ma anche il potere della moda di evocare emozioni e ricordi, rendendo ogni look un pezzo di storia.

