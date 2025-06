Il ritorno del Rapace: il trailer di Black Phone 2 svela nuovi orrori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema horror si prepara a un nuovo capitolo inquietante con il rilascio del trailer di “Black Phone 2“, sequel del film di successo diretto da Scott Derrickson. Presentato al CCXP Festival di Mexico City, il trailer offre un’anteprima agghiacciante di ciò che attende gli spettatori, con Ethan Hawke che riprende il suo ruolo iconico di un feroce rapitore di bambini. Con un budget contenuto di 18 milioni di dollari, il primo film ha incassato oltre 161 milioni a livello globale, garantendo così la realizzazione di questo attesissimo seguito.

Il ritorno del Rapace e le nuove minacce

Il trailer di “Black Phone 2” rivela il ritorno del Rapace, un personaggio che sembrava essere stato sconfitto nel primo film. La trama si sviluppa attorno a Finn, interpretato da Mason Thames, che ora deve affrontare nuovamente il suo aguzzino, mentre il Rapace minaccia la vita della sua sorellina Gwen, interpretata da Madeleine McGraw. La tensione cresce quando il protagonista scopre che il Rapace non è affatto scomparso, ma è tornato dall’aldilà per vendicarsi. La presenza di Ethan Hawke, che riprende il suo ruolo, aggiunge un ulteriore strato di inquietudine alla narrazione, con frasi come “Tu più di tutti dovresti sapere che morto è solo una parola” che risuonano nel trailer.

Il cast del film include anche Demián Bichir, che interpreta il supervisore del campo invernale, e Jeremy Davies, che torna nei panni di Terrence, il padre di Finn e Gwen. Questi personaggi contribuiranno a costruire una trama ricca di suspense e colpi di scena, mentre il Rapace continua a seminare il terrore.

Dalla pagina al grande schermo: il successo di Black Phone

“Black Phone” è tratto da un racconto di Joe Hill, figlio del celebre autore Stephen King. La storia originale ha presentato un serial killer mascherato che rapisce bambini, rinchiudendoli in cantina. Uno di questi bambini riesce a comunicare con i fantasmi delle vittime precedenti attraverso un telefono a disco, creando un’atmosfera di tensione e mistero. La pellicola ha ottenuto un grande successo, non solo per la trama avvincente, ma anche per la performance di Ethan Hawke, che ha saputo dare vita a un personaggio tanto inquietante quanto affascinante.

Il primo film ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, e il sequel promette di approfondire ulteriormente la storia del Rapace. Il trailer appena rilasciato mostra un’evoluzione nella dinamica tra Finn e il suo aguzzino, suggerendo che il terrore non è affatto finito. La presenza di un dialogo carico di tensione tra i due personaggi anticipa un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Le novità di Black Phone 2: un cambio di tono e di età

Scott Derrickson, regista e co-sceneggiatore, ha rivelato che “Black Phone 2” si distingue per un cambio significativo nel tono e nell’età dei personaggi. Mentre nel primo film i protagonisti erano bambini di undici e dodici anni, nel sequel si trovano ad affrontare le sfide dell’adolescenza. Questo passaggio porta a un aumento dell’intensità e della violenza, trasformando il film in un horror di formazione ambientato durante gli anni delle superiori.

Derrickson ha spiegato che il primo film era incentrato su fantasmi che rappresentavano le vittime, mentre nel sequel emerge un fantasma che è un vero e proprio cattivo. Questo cambiamento non solo arricchisce la trama, ma offre anche nuove opportunità per esplorare temi più complessi legati alla crescita e alla perdita dell’innocenza. La decisione di ambientare la storia durante l’adolescenza ha portato a una narrazione più oscura e spaventosa, rendendo il sequel ancora più atteso dai fan del genere horror.

Il regista ha rivelato che l’idea di un sequel non era inizialmente nei suoi piani, ma la proposta di Joe Hill ha riacceso l’interesse. Con un’ambientazione invernale nelle Montagne Rocciose, “Black Phone 2” promette di offrire un’esperienza visiva e narrativa avvincente, pronta a catturare l’attenzione del pubblico quando arriverà nei cinema a ottobre.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!