Il ritorno al cinema di “4 mosche di velluto grigio”: un classico di Dario Argento in versione restaurata

Il 14 luglio 2025, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di rivivere uno dei capolavori del brivido firmati da Dario Argento. “4 mosche di velluto grigio“, un film del 1971, tornerà sul grande schermo in una versione restaurata in 4K. L’evento, organizzato da Cinema Revolution, prevede un prezzo speciale di 3 euro e 50, rendendo accessibile a tutti la visione di questo classico del genere horror. Per celebrare il ritorno del film, è stato realizzato un nuovo trailer che promette di immergere gli spettatori in un’atmosfera onirica, accompagnata dalla celebre colonna sonora di Ennio Morricone.

La storia di “4 mosche di velluto grigio”

La trama di “4 mosche di velluto grigio” ruota attorno a Roberto Tobias, interpretato da Michael Brandon, un batterista rock che si trova a vivere un incubo. Da tempo, Roberto è vittima di un misterioso pedinamento. Una notte, l’incontro con il suo persecutore culmina in una violenta colluttazione, durante la quale Roberto, in un momento di difesa disperata, pugnala a morte l’aggressore. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente quando scopre che qualcuno ha assistito alla scena e ha immortalato il momento in una fotografia.

In preda alla paura e alla paranoia, Roberto si confida con la moglie Nina, interpretata da Mimsy Farmer, e con un amico filosofo soprannominato “Dio“, interpretato da Bud Spencer. Quest’ultimo lo indirizza verso un investigatore privato, interpretato da Jean-Pierre Marielle, per cercare di fare luce sulla situazione. “4 mosche di velluto grigio” si inserisce nel contesto della trilogia degli animali di Argento, che include anche “L’uccello dalle piume di cristallo” e “Il gatto a nove code“. Questo film rappresenta un punto di riferimento nella carriera del regista, consolidando il suo stile unico e innovativo.

La colonna sonora e il restauro del film

Uno degli elementi distintivi di “4 mosche di velluto grigio” è la colonna sonora, realizzata dal maestro Ennio Morricone, che ha contribuito a rendere il film ancora più memorabile. La musica di Morricone è in grado di evocare emozioni intense e di accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso la tensione e il mistero che permeano la pellicola. La nuova versione restaurata in 4K, curata dalla Cineteca di Bologna, promette di esaltare ulteriormente la qualità visiva e sonora del film, permettendo al pubblico di apprezzare ogni dettaglio.

In occasione del rilascio della versione restaurata, CG Entertainment, in collaborazione con Cat People e Surf Film, ha annunciato una campagna di crowdfunding denominata “START UP!” per la pubblicazione di un cofanetto esclusivo da collezione. Questo cofanetto conterrà la versione restaurata del film e rappresenterà un’opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati del genere.

Un evento da non perdere

Il ritorno di “4 mosche di velluto grigio” nelle sale cinematografiche rappresenta un evento significativo per i fan di Dario Argento e per gli amanti del cinema horror. La possibilità di vedere un classico del genere in una versione restaurata e con un nuovo trailer è un’opportunità da non perdere. Il film, che ha segnato un’epoca e ha influenzato generazioni di cineasti, continua a esercitare un fascino irresistibile. La data del 14 luglio 2025 si avvicina e gli appassionati sono già in attesa di tornare a vivere le emozioni e le paure che solo un grande maestro del brivido come Argento sa trasmettere.

