Il revival di Buffy l’ammazzavampiri: i personaggi che i fan non vogliono rivedere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie “Buffy l’ammazzavampiri”, lanciata nel 1997, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop degli anni ’90, conquistando un vasto pubblico con quasi 5 milioni di telespettatori. Con l’annuncio ufficiale del revival, che vedrà il ritorno di Sarah Michelle Gellar nei panni di Buffy Summers e della regista premio Oscar Chloé Zhao come produttrice esecutiva, l’attesa tra i fan è palpabile. Tuttavia, ci sono alcuni personaggi che molti sperano di non rivedere nella nuova serie.

I personaggi più controversi del revival

Tra i personaggi che i fan vorrebbero escludere dal revival ci sono i membri del Trio, interpretati da Danny Strong, Adam Busch e Tom Lenk. Questi tre antagonisti, che compaiono nella sesta stagione, hanno rappresentato una delle trame più criticate della serie. Jonathan Levinson, Warren Mears e Andrew Wells sono nerd megalomani con l’ambizione di sconfiggere Buffy e dominare Sunnydale. La loro evoluzione da semplici comparse a minacce significative culmina in eventi drammatici, come l’omicidio di Tara, che scatena la furia di Dark Willow. Nonostante il loro ruolo di antagonisti, la loro presenza è stata percepita più come un fastidio che come una vera minaccia, portando molti fan a desiderare che rimangano nel passato.

Harmony Kendall: un personaggio poco amato

Un altro volto che potrebbe non essere gradito nel revival è quello di Harmony Kendall, interpretata da Mercedes McNab. Inizialmente presentata come l’alta e snob compagna di scuola di Buffy, Harmony evolve nel corso della serie, diventando prima vampira e poi amante di Spike. Nonostante il suo percorso narrativo, il personaggio è spesso considerato una caricatura della bionda svampita, e la sua presenza nel revival potrebbe risultare superflua e poco interessante per i fan.

Riley Finn: un amore controverso

Riley Finn, interpretato da Marc Blucas, è un altro personaggio che ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan. Come secondo grande amore di Buffy dopo Angel, la sua storyline è stata spesso giudicata come una delle più deboli della serie. Riley, che si presenta inizialmente come un assistente universitario, si rivela essere un agente di un’unità militare segreta. La sua insicurezza e la gelosia nei confronti di Angel lo portano a una dipendenza che lo allontana da Buffy. Molti fan sperano che il suo allontanamento dalla trama sia definitivo e che non torni nel revival.

Kennedy: una presenza irritante

Willow, dopo la tragica morte di Tara, trova un nuovo amore in Kennedy, interpretata da Iyari Limon. Tuttavia, Kennedy è spesso considerata uno dei personaggi più irritanti della serie. La sua personalità spigolosa e impulsiva ha infastidito molti spettatori, e data l’importanza di Willow nella trama, non è escluso che Kennedy possa riemergere nel revival. La sua presenza, però, non è vista di buon occhio da una parte del pubblico, che spera in un’assenza prolungata.

Amy Madison: un personaggio ambiguo

Infine, Amy Madison, interpretata da Elizabeth Anne Allen, è uno dei personaggi che ha fatto la sua comparsa sin dalla prima stagione. La sua evoluzione da avversaria di Buffy a strega ambigua ha reso il suo percorso narrativo complesso. Amy ha anche vissuto un periodo con le sembianze di un topo, adottato da Willow. Nonostante la sua presenza abbia aggiunto un elemento di mistero alla serie, molti fan la considerano irritante e sperano che non torni nel revival.

Con l’attesa crescente per il revival di “Buffy l’ammazzavampiri”, i fan si interrogano su quali personaggi saranno inclusi e quali, invece, potrebbero rimanere nel passato. La speranza è che la nuova serie possa rinnovare l’interesse per la storia, lasciando da parte i personaggi meno amati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!