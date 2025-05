Il remake live-action di Oceania: tutto quello che c’è da sapere sull’uscita e il cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il successo di “Lilo & Stitch” in Italia e nel mondo ha riacceso l’interesse per i remake live-action della Disney. Con l’uscita di questo film, l’attenzione si sposta ora sul prossimo progetto della casa di produzione, che prevede il remake live-action di “Oceania”. Questo film, originariamente lanciato nel 2016, rappresenta il 56esimo Classico Animato della Disney e sarà disponibile nei cinema a partire dal 10 luglio 2026. Le riprese sono già terminate, e le aspettative sono alte.

Dettagli sul remake di oceania

Il remake live-action di “Oceania” è stato annunciato ufficialmente e, secondo le informazioni disponibili, non ci sono previsioni di rinvii. La Disney, attualmente, non sta lavorando ad altri remake live-action, il che rende “Oceania” il prossimo titolo in arrivo. Questo film racconta le avventure di Vaiana e Maui, personaggi che hanno conquistato il pubblico con la loro storia di coraggio e scoperta.

La direzione del film è stata affidata a Thomas Kail, noto per il suo lavoro nel musical “In the Heights”. La sceneggiatura è stata scritta da Jared Bush, un autore di spicco nel panorama Disney, che ha già collaborato a progetti di successo come “Zootropolis” e “Encanto”. La sua esperienza nel settore e il suo talento nel raccontare storie coinvolgenti sono garanzia di un prodotto di alta qualità.

Il cast del film

Nel cast del remake di “Oceania” ritorna Dwayne Johnson nel ruolo di Maui. L’attore, conosciuto anche come “The Rock”, ha già prestato la sua voce al personaggio nei film animati e il suo ritorno è molto atteso dai fan. La parte di Vaiana sarà interpretata da Catherine Laga‘aia, una giovane attrice al suo esordio, che avrà l’importante compito di portare sul grande schermo la protagonista della storia.

Un’altra figura di rilievo nel progetto è Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nei film animati. Sebbene non interpreterà il personaggio in questa nuova versione, la sua presenza nel team come produttrice rappresenta un legame significativo con il film originale e una garanzia di autenticità nella narrazione.

Aspettative e futuro della disney

Con l’uscita di “Oceania”, la Disney continua a esplorare il filone dei remake live-action, un trend che ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni. I fan sono ansiosi di vedere come verranno reinterpretati i personaggi e le storie che hanno amato. La combinazione di un cast talentuoso e di una produzione di qualità promette di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente.

In attesa dell’uscita di “Oceania”, gli appassionati possono già iniziare a prepararsi per altri film Disney in arrivo nel 2025, che si preannunciano altrettanto emozionanti. La casa di produzione continua a mantenere alta l’asticella, promettendo storie che sapranno affascinare e intrattenere il pubblico di tutte le età.

