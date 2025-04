Il remake di Train to Busan: novità e dettagli sul progetto atteso dai fan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia del remake americano di “Train to Busan“, il celebre film horror sudcoreano, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del genere. Lo sceneggiatore Gary Dauberman ha recentemente condiviso importanti aggiornamenti sul progetto, rivelando dettagli sulla sceneggiatura e sul suo sviluppo. Questo remake, che inizialmente era conosciuto con il titolo “The Last Train to New York“, promette di mantenere alcuni elementi chiave dell’originale, pur adattandosi al contesto statunitense.

La sceneggiatura e i parallelismi con l’originale

Gary Dauberman, noto per il suo lavoro in film horror, ha confermato che la sceneggiatura del remake di “Train to Busan” è finalmente pronta. Questo annuncio arriva dopo che il progetto è stato svelato per la prima volta nel 2018, generando aspettative tra i fan del film originale del 2016. Parlando con ComicBook, Dauberman ha sottolineato come la nuova versione presenterà parallelismi diretti con l’originale, mantenendo viva l’essenza della storia.

L’autore ha spiegato che, essendo cresciuto a Philadelphia, ha una familiarità con il sistema ferroviario che collega Washington a New York. Questa esperienza personale ha influenzato il suo approccio alla sceneggiatura, permettendogli di esplorare le differenze tra il trasporto pubblico in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Dauberman ha espresso il suo orgoglio per il lavoro svolto, evidenziando come il film originale riesca a catturare l’umanità in situazioni estreme, un aspetto che ha cercato di riprodurre nel remake.

Dettagli sulla produzione e il regista

Il remake di “Train to Busan” sarà diretto da Timo Tjahjanto, un regista indonesiano noto per il suo stile visivo distintivo e per la sua capacità di raccontare storie intense. La produzione è affidata a James Wan, un nome di spicco nel panorama horror contemporaneo, noto per opere come “The Conjuring” e “Aquaman“. Nonostante l’entusiasmo per il progetto, il film attualmente non ha una data di uscita ufficiale, poiché è stato ritirato dalla line-up della Warner Bros. nel 2022.

Dauberman ha accennato alla presenza di omaggi all’originale, con alcune scene che verranno riprese direttamente dal film sudcoreano. Questo approccio mira a mantenere viva l’emozione che ha reso “Train to Busan” un successo mondiale, cercando di bilanciare l’innovazione con il rispetto per la fonte originale.

Il futuro della saga di Train to Busan

Mentre il remake americano è in fase di sviluppo, il regista Yeon Sang-ho ha annunciato il quarto e ultimo capitolo della saga di “Train to Busan“, intitolato “Gunche“. Questo nuovo film promette di espandere ulteriormente l’universo narrativo creato dall’originale, continuando a esplorare temi di sopravvivenza e umanità in situazioni di crisi.

La saga di “Train to Busan” ha catturato l’immaginazione del pubblico, e l’attesa per il remake americano si unisce all’interesse per il nuovo capitolo della storia. Con un mix di nostalgia e innovazione, il progetto di Dauberman e Tjahjanto potrebbe rappresentare un’importante aggiunta al genere horror, mantenendo viva la memoria dell’originale mentre si rivolge a un nuovo pubblico.

