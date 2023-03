Il regista di John Wick spiega perché tutti i film sono in qualche modo indebitati con Matrix

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, ha recentemente rivelato in un’intervista a Wired come il film del 1999 “Matrix” abbia influenzato il cinema e come tutti i film siano in qualche modo indebitati con questa pietra miliare della storia del cinema.

Stahelski, che in passato ha lavorato come stuntman per il film originale di Matrix, ha spiegato che il film ha introdotto nuovi livelli di innovazione tecnica, visiva e narrativa che sono diventati una sorta di standard per i film successivi. Ha inoltre rivelato che il regista delle Wachowski, Lana Wachowski, lo ha ispirato a diventare regista grazie alla sua passione per la narrazione visiva e la sperimentazione tecnica.

Secondo Stahelski, il film ha influenzato in modo significativo il modo in cui vengono concepiti i film d’azione. Ha spiegato che “Matrix” ha rivoluzionato l’uso delle coreografie di combattimento, creando una nuova estetica di arti marziali sul grande schermo. Ha aggiunto che l’uso delle tecniche di effetti speciali e di ripresa a rallentatore hanno visto la loro diffusione in modo innovativo proprio da “Matrix” e che queste tecniche si sono poi utilizzate in molti altri film d’azione successivi.

Ma non sono solo gli aspetti tecnici a essere che si sono lasciati influenzare da “Matrix”. Stahelski ha anche sottolineato come il film abbia introdotto un nuovo tipo di narrazione e di trama, che ha permesso ai film di diventare più complessi e sofisticati. Ha spiegato che “Matrix” ha introdotto il concetto di realtà virtuale e di universi alternativi, aprendo la strada a molti altri film di fantascienza successivi.

Stahelski ha anche sottolineato come “Matrix” abbia avuto un impatto duraturo sulla cultura popolare, diventando un vero e proprio fenomeno di culto. Ha spiegato che il film ha ispirato una nuova generazione di appassionati di cinema, che hanno cercato di replicare l’estetica e il tono del film in molte altre produzioni cinematografiche.

Conclusioni

Concludendo, la rivelazione del regista di John Wick, Chad Stahelski, sulle influenze di Matrix nel cinema rappresenta un tributo alla pietra miliare del cinema degli anni ’90.