Il regista Dean Fleischer Camp chiarisce le scelte controverse nel live-action di Lilo & Stitch

Il remake live-action di Lilo & Stitch, previsto per il 23 maggio 2025, sta già sollevando un acceso dibattito tra i fan della Disney. Le scelte creative del regista Dean Fleischer Camp, in particolare riguardo alla rappresentazione dei personaggi Jumba e Pleakley, hanno suscitato reazioni contrastanti. Questo articolo esplora le motivazioni dietro le decisioni del regista e le reazioni del pubblico.

Le polemiche sui remake Disney

Negli ultimi anni, i remake live-action dei classici Disney hanno generato un ampio dibattito. Ogni nuova uscita sembra portare con sé una serie di polemiche, come nel caso di Biancaneve. Il live-action di Lilo & Stitch non fa eccezione. Già prima della sua uscita, il film ha attirato l’attenzione per l’assenza di alcune scene iconiche del film animato del 2002. La decisione di non includere i travestimenti di Jumba e Pleakley ha scatenato un acceso confronto sui social media, con molti fan che esprimono il loro disappunto.

Il regista Dean Fleischer Camp ha recentemente rilasciato un’intervista a SFX Magazine, dove ha spiegato le ragioni dietro queste scelte. Secondo Camp, il film adotterà un approccio diverso, utilizzando tecnologie digitali per rappresentare i personaggi, piuttosto che i travestimenti comici che hanno caratterizzato l’originale. Questa decisione ha suscitato interrogativi sulla direzione artistica del film e sulla sua capacità di mantenere l’umorismo e l’inclusività che hanno reso Lilo & Stitch un classico amato.

La reazione dei fan e il personaggio di Pleakley

Uno dei punti più controversi riguarda il personaggio di Pleakley, interpretato da Billy Magnussen. Nel film originale, Pleakley si travestiva frequentemente da donna, creando momenti comici e diventando un simbolo di rappresentanza per molti spettatori, in particolare all’interno della comunità LGBTQ+. La scelta di non includere questi travestimenti nel remake ha sollevato preoccupazioni tra i fan, che temono che il film possa perdere parte della sua essenza.

In un video condiviso su TikTok, Dean Fleischer Camp ha mostrato un concept art di Pleakley in un vestito floreale, ammettendo di aver tentato di mantenere un elemento di umorismo legato al travestimento. Tuttavia, questa scena non è stata inclusa nel film finale, alimentando il dibattito su se questa decisione rappresenti un passo avanti o una perdita per il personaggio.

L’importanza di Lilo & Stitch per Disney

Con risultati altalenanti al botteghino per i recenti remake, Disney punta molto sul live-action di Lilo & Stitch per riconquistare il pubblico. La storia di Lilo e Stitch, che affronta temi di famiglia, amicizia e accettazione, ha un forte impatto emotivo e culturale. La scelta di modernizzare alcuni aspetti della narrazione potrebbe essere vista come un tentativo di adattarsi ai tempi, ma solleva anche interrogativi su come preservare l’anima originale del film.

Il 23 maggio 2025 si avvicina e le aspettative sono alte. I fan attendono con ansia di vedere come il regista Dean Fleischer Camp tradurrà l’amato film animato in una nuova forma, sperando che il remake riesca a catturare l’essenza che ha reso Lilo & Stitch un classico intramontabile.

