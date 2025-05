Il reboot di Fantastic Four: il debutto di Galactus in live-action previsto per il 25 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per il nuovo film “The Fantastic Four: First Steps“, in uscita il 25 luglio 2025, cresce con l’avvicinarsi della data. La campagna promozionale del reboot Marvel ha già rivelato alcune novità entusiasmanti, tra cui l’introduzione di Galactus, uno dei villain più iconici dell’universo Marvel. Il personaggio sarà interpretato da Ralph Ineson, che darà vita a questa figura temuta e rispettata.

Un primo sguardo a Galactus

Recentemente, è stata diffusa una nuova immagine promozionale che offre un’anteprima dettagliata del design di Galactus. Questa collaborazione tra i Marvel Studios e il marchio Snapple ha permesso di mostrare un personaggio che ricalca fedelmente l’aspetto originale dei fumetti. Il costume di Galactus è stato progettato per richiamare l’iconico look creato da Jack Kirby, uno dei più influenti fumettisti della storia. La realizzazione del volto del personaggio è stata curata per assomigliare a Ralph Ineson, utilizzando una tuta fisica che contribuisce a rendere il personaggio più realistico e imponente sul grande schermo.

Galactus: un villain leggendario

Galactus, noto anche come il Divoratore di Mondi, ha fatto la sua prima apparizione nel fumetto “Fantastic Four #48” nel 1966. Da allora, è diventato uno dei villain più temuti e rispettati dell’universo Marvel. La sua rappresentazione nel film del 2007 non ha soddisfatto le aspettative dei fan, che hanno atteso a lungo una versione più fedele e visivamente impressionante. Il nuovo film sembra promettere di colmare questa lacuna, portando sul grande schermo una rappresentazione di Galactus che rispetta il materiale originale.

La visione del regista

Il regista Matt Shakman ha condiviso la sua visione per il personaggio in un’intervista a Entertainment Weekly nell’aprile 2025. Ha spiegato che la scelta di evitare un uso eccessivo del motion capture è stata fondamentale per rendere Galactus un personaggio tangibile. “Volevo che Galactus fosse interpretato fisicamente da qualcuno. Così abbiamo creato un costume completo e condotto diversi test fotografici per capire come rendere correttamente la sua scala. Ci siamo chiesti, ad esempio, come si gira il Monte Rushmore?” ha dichiarato Shakman, sottolineando l’importanza di rappresentare la grandezza del personaggio.

Le parole di Ralph Ineson

Ralph Ineson, l’attore scelto per interpretare Galactus, ha condiviso la sua emozione riguardo al progetto durante un’intervista con The Movie Dweeb lo scorso giugno. “Quando ho letto il copione mi sono subito detto: ‘È una figata pazzesca’. E man mano che scoprivo di più sull’universo Marvel e sull’integrazione del mio personaggio nella storia, il tutto è diventato ancora più entusiasmante”, ha affermato Ineson. La sua passione per il ruolo e la sua dedizione al progetto sono evidenti, contribuendo a creare un’aspettativa crescente tra i fan.

Con un design che rende omaggio al materiale originale e un’interpretazione che promette di essere memorabile, “The Fantastic Four: First Steps” si prepara a portare sul grande schermo una delle minacce più epiche del Marvel Cinematic Universe. L’attesa per il film è palpabile, e i fan non vedono l’ora di scoprire come Galactus si inserirà nella trama e interagirà con i membri della squadra dei Fantastici Quattro.

