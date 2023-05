Il reboot di Dawson’s Creek è in arrivo? Ce lo svela Katie Holmes

Dawson’s Creek è finita sotto i riflettori ultimamente. Si vocifera già da un po’ di tempo il reboot della serie, anche se fin ora non si è mai concretizzato nulla. Forse non succederà mai, almeno stando a quanto dichiarato dalla star Katie Holmes. Durante un’intervista con Variety, infatti, ha ammesso che se ne è parlato a lungo ma la produzione di un reboot è ostacolata da un problema abbastanza importante.

Ci sono state molte discussioni nel corso degli anni. Abbiamo tutti adorato quell’esperienza. C’è però un senso di protezione che arriva insieme a queste discussione.

Queste le parole della Holmes, che ha tirato in ballo anche i colleghi di set James Van Der Beek, Michelle Williams e Joshua Jackson. L’attrice ha poi specificato:

Quella serie era una capsula del tempo. Portarla al mondo di oggi potrebbe offuscarla un po’. È arrivata poco prima che tutti avessero un telefono e i social media e tutte quelle cose, c’era una certa innocenza tra i personaggi che penso fosse una delle cose che alle persone piaceva di più. Ambientarla ai giorni nostri… Non ne sono sicura.

Quindi in conclusione si può dire che a detta di tutti al momento non sembra esserci una vera e propria ragione per fare un reboot di Dawson’s Creek.

Dawson’s Creek, la serie

Dawson’s Creek è una serie televisiva statunitense del genere teen drama, creata da Kevin Williamson. La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 20 gennaio 1998 al 14 maggio 2003, per un totale di sei stagioni e 128 episodi. Filmata a Wilmington e Durham, nella Carolina del Nord, la serie fu ambientata in una fittizia piccola città balneare chiamata Capeside, nel Massachusetts. Dawson’s Creek generò molta pubblicità ben prima del suo debutto, con diversi critici televisivi e gruppi di persone che esprimevano le loro perplessità circa le sue trame “vivaci” e i dialoghi.