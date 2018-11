Disney ha pubblicato il primo emozionante teaser trailer in italiano del film live action del “Il Re Leone” in arrivo al cinema il prossimo 19 Luglio 2019.

Il Re Leone: il classico d’animazione del 1994 ritorna sul grande schermo a cura del regista Jon Favreau

Guardare le prime immagini svelate nel teaser trailer diffuso dalla Disney è come fare un tuffo nel passato e tornare bambini; il classico d’animazione “Il Re Leone” tornerà in estate con una versione diretta dal regista Jon Favreau.

Il teaser è emozionante e d’impatto e ricrea la scena iniziale dell’originale “Il re leone”, fotogramma per fotogramma, con Rafiki, il vecchi saggio delle “Terre del Branco” che solleva il piccolo Simba sulla Rupe dei Re, mostrando il giovane al resto del regno animale. Il trailer è accompagnato dalla voce narrante di Mufasa, che nella versione originale del 1994 era di James Earl Jones, il quale spiega al cucciolo di leone quale sarà il suo destino. La voce di Simba in originale era di Donald Glover.

Il nuovissimo “Il Re Leone” (The Lion King) avrà nel suo cast nomi d’eccezione come quello della diva del pop Beyoncé Knowles nella parte di Nala, l’amica e poi moglie di Simba; mentre Donald Glover collaborerà con JD McCrary per dare la voce a Simba, rispettivamente, in versione adulta e quando è un cucciolo.

James Earl Jones riprende, invece, il ruolo di Mufasa, mentre Chiwetel Ejiofor sarà Scar il feroce zio del futuro re della savana. Seth Rogen interpreterà Pumbaa, Billy Eichner vestirà i panni di Timon e John Oliver quelli di Zazu, Alfre Woodard sarà Sabari, la madre di Simba.

Tim Rice ed Elton John, compositori delle canzoni originali del lungometraggio animato, si sono inoltre occupati della creazione di alcuni brani inediti per la nuova versione del “Il Re Leone”.

Simba il cucciolo di leone, cresciuto distante dal regno che era stato guidato dal padre Mufasa, anche in questo nuovo live action, è pronto a tornare a casa e a lottare per togliere il potere al malvagio zio Scar e diventare Re.

Chiara Broglietti

23/11/2018