Il prossimo film di David O.Russell ha una data di uscita

David O.Russell, l’acclamato regista, ha messo insieme quello che potrebbe essere il suo ensemble più costellato di star.

L’ultimo lavoro di David O.Russell è previsto per il 2022

Non sappiamo quasi nulla del prossimo film di David O.Russell, ma almeno possiamo confermare quando lo vedremo. L’ultimo sforzo del regista vedrà la sua uscita il 4 novembre 2022. Probabilmente sarà in tempo per la cerimonia degli Oscar.

Dopo aver concluso il suo esilio da regista di sei anni dopo “I Heart Huckabees” del 2004 , Russell è diventato uno degli sceneggiatori/registi più acclamati del settore. I suoi ultimi quattro progetti hanno potato un totale di 26 candidature agli Oscar, tra queste ricordiamo quelle di“The Fighter” in cui Christian Bale e Melissa Leo sono stati premiati per le rispettive prestazioni, così come per Jennifer Lawrence in “Silver Linings Playbook”.

Titolo sconosciuto ma un cast stellare

David O.Russell scrive e dirige il misterioso film, che ha concluso le riprese lo scorso marzo ma rimane avvolto nell’assoluta segretezza. Tuttavia, guardando la schiera di talenti messi assieme su entrambi i lati della telecamera, ha il potenziale per essere qualcosa di speciale. Christian Bale reciterà nel film, mentre il tre volte premio Oscar Emmanuel Lubezki è il direttore della fotografia, con il compositore premio Oscar Joker Hildur Guðnadóttir alla colonna sonora .

Oltre a Bale, Rami Malek e Robert De Niro, i candidati all’Oscar Margot Robbie e Michael Shannon, il vincitore del Golden Globe Anya Taylor-Joy, il candidato al Golden Globe John David Washington , il quattro volte vincitore dell’Emmy Chris Rock , Zoe Saldana , Mike Myers, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts , Alessandro Nivola, Leland Orser, l’ex giocatore di hockey professionista Sean Avery e undici volte vincitore del Grammy Taylor Swift.

Francesca Reale

14/09/2021