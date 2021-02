“Il Principe cerca figlio”; nuovo poster del film con Eddie Murphy

Diffuso un nuovo poster promozionale de “Il principe cerca figlio”, sequel della commedia cult “Il Principe cerca moglie” diretta da John Landis nel 1988 con protagonista Eddie Murphy

Grande attesa per l’uscita de “Il Principe cerca figlio”

Amazon Studios, che produce la pellicola, ha da poche ore rilasciato un nuovo poster promozionale de “Il Principe cerca figlio” (titolo originale: “Coming 2 America”). Nell’immagine vediamo al centro Eddie Murphy, protagonista della pellicola nei panni di Akeem, principe di Zamunda. Intorno a lui tutto il resto del cast che comprende attori e attrici presenti nel primo film e alcune novità. Tra gli interpreti del primo capitolo ritorneranno Arsenio Hall, nei panni dell’amico e servitore Semmi, Sheri Headley nei panni di Lisa, la donna amata da Akeem e con cui si sposa alla fine della precedente pellicola. Torneranno anche i genitori di Akeem, il Re Joffy Joffer e la Regina Aoleon interpretati rispettivamente da James Earl Jones e Madge Sinclair. Tra le new entry nel cast del sequel da segnalare Wesley Snypes nei panni del Generale Izzy e Jermaine Fowler in quelli di Lavelle. “Il Principe cerca figlio” verrà pubblicato sulla piattaforma Amazon Prime il 5 marzo ed è diretto da Craig Brewer

View this post on Instagram A post shared by Amazon Studios (@amazonstudios)

Cosa sappiamo del film fin’ora

Poche notizie abbiamo sulla trama della pellicola. Amazon Studios ha rilasciato una breve sinossi del film in cui possiamo leggere: “Ambientato nel lussureggiante e regale paese di Zamunda, il nuovo re Akeem e il suo fidato amico Semmi si imbarcano in una nuova esilarante avventura che li vede attraversare il globo dalla loro grande nazione africana al distretto del Queens, New York – dove tutto è iniziato”. A fine dicembre Amazon Studios aveva rilasciato alcune immagini del film e anche, soprattutto, il trailer ufficiale della pellicola che potete vedere qui sotto.

Marco Gobbetto

01/02/2021