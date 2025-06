Il nuovo game show “The Cage – Prendi e Scappa” conquista il pubblico del canale Nove

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il canale Nove ha recentemente arricchito il suo palinsesto con l’arrivo del game show “The Cage – Prendi e Scappa”, un programma che promette di intrattenere il pubblico con sfide avvincenti e premi sostanziosi. Condotto da Amadeus, con la partecipazione di Giulia Salemi, il format rappresenta l’adattamento italiano del popolare show israeliano “Raid the Cage”. Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30, offrendo un mix di cultura generale e adrenalina.

Il format del programma

In “The Cage – Prendi e Scappa”, due coppie di concorrenti, che possono essere amici, partner o familiari, si sfidano in tre round emozionanti. Ogni coppia alterna i propri ruoli: uno dei partecipanti assume il compito di “mente”, mentre l’altro diventa il “braccio” della squadra. La mente è responsabile di rispondere a domande di cultura generale, accumulando tempo prezioso per il compagno. Quest’ultimo, una volta ottenuto il tempo necessario, entra in una gabbia ricca di premi, cercando di raccogliere quanti più oggetti possibile prima che le porte si chiudano. Il montepremi totale può arrivare fino a 100.000 euro, rendendo ogni sfida ancora più avvincente e competitiva.

Il meccanismo di gioco è studiato per mantenere alta l’attenzione del pubblico, con domande che spaziano in vari ambiti della cultura generale. La combinazione di abilità intellettuale e rapidità fisica rende “The Cage – Prendi e Scappa” un programma adatto a un pubblico ampio, capace di coinvolgere sia gli appassionati di quiz che coloro che amano le sfide fisiche.

La prima puntata e gli ascolti

La prima puntata di “The Cage – Prendi e Scappa” è andata in onda domenica 8 giugno 2025, registrando un ottimo esordio con 1.003.000 telespettatori e uno share del 5,8%. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che il programma è andato in onda subito dopo un incontro di tennis di grande richiamo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha ottenuto un impressionante 27,4% di share. La presenza di un evento sportivo di alto profilo ha sicuramente contribuito a catturare l’attenzione del pubblico, favorendo il passaggio verso il nuovo game show.

Il buon esordio di “The Cage – Prendi e Scappa” dimostra l’interesse del pubblico per format freschi e innovativi, in grado di offrire intrattenimento di qualità. I dati di ascolto sono un indicatore positivo per il futuro del programma, che punta a mantenere alta l’attenzione anche nelle prossime puntate.

Produzione e scenografia

Il game show è prodotto da Endemol Shine Italy per Warner Bros. Discovery Italia, un team noto per la realizzazione di format di successo. La scenografia del programma è particolarmente curata e ricrea una gabbia tridimensionale, simile a quella già vista nelle versioni statunitensi e israeliane del format. Le riprese si svolgono presso i Broadway Studios di Milano, un luogo che offre spazi adatti per la realizzazione di eventi televisivi dinamici e coinvolgenti.

La scenografia gioca un ruolo fondamentale nell’esperienza visiva del programma, contribuendo a creare un’atmosfera di suspense e competizione. Ogni dettaglio è pensato per rendere il gioco ancora più emozionante, con effetti visivi che catturano l’attenzione degli spettatori e li coinvolgono nella sfida.

Con un format avvincente e una produzione di alta qualità, “The Cage – Prendi e Scappa” si propone di diventare un appuntamento fisso per gli amanti dei game show, offrendo intrattenimento e la possibilità di vincere premi significativi.

