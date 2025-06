Il nuovo game show “Chi può batterci?” conquista il sabato sera di Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 7 giugno, Rai 1 ha presentato la prima puntata di “Chi può batterci?“, un rinnovato game show che ha attirato l’attenzione del pubblico. Questa nuova versione, che ha visto la luce dopo un’anteprima a settembre, ha come protagonisti cinque concorrenti vip, tra cui il conduttore Marco Liorni, che si sfidano contro 100 concorrenti comuni. La conduzione è affidata a Franky, una voce fuori campo che guida il gioco con domande e commenti. La serata ha offerto un mix di tensione e intrattenimento, promettendo di mantenere gli spettatori incollati allo schermo.

I concorrenti vip e le loro performance

La prima puntata ha visto la partecipazione di noti volti dello spettacolo italiano: Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. Ognuno di loro ha portato il proprio stile e la propria personalità nel gioco, creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente.

Natasha Stefanenko: la giocatrice determinata

Tra i concorrenti, Natasha Stefanenko ha dimostrato di essere una giocatrice tenace e coinvolgente. La showgirl ha partecipato attivamente al gioco, interagendo con i compagni di squadra e offrendo suggerimenti strategici. La sua spontaneità e il suo umorismo hanno reso la sua performance memorabile. Durante il gioco, ha fatto commenti divertenti e ingenui, come le sue osservazioni sulle dimensioni del reggiseno di Sabrina Salerno, dimostrando una naturalezza che ha colpito il pubblico. Per il suo impegno e la sua presenza scenica, ha ricevuto un voto di 8.

Massimo Ghini: un attore sottotono

Massimo Ghini, noto per la sua capacità di intrattenere, ha deluso le aspettative in questa puntata. Sebbene fosse il primo a rispondere alle domande di Franky, la sua performance è risultata poco coinvolgente. Ha mantenuto un profilo basso, scherzando solo sporadicamente e non mostrando il carisma che lo contraddistingue. Per questo motivo, ha ricevuto un voto di 6, considerato più un riconoscimento politico che un vero e proprio apprezzamento.

Francesca Manzini: l’imitatrice di talento

Francesca Manzini ha portato sul palco la sua esperienza e il suo talento di imitatrice. A soli 35 anni, ha dimostrato di saper catturare l’attenzione del pubblico sia in studio che da casa. La sua capacità di interagire con gli altri concorrenti e di inserirsi nel gioco con le sue imitazioni ha reso la sua performance vivace e divertente. Tuttavia, a volte è sembrata un po’ eccessiva nelle sue smorfie, il che ha portato a un voto di 7.

Max Tortora: il re della comicità

Max Tortora si è distinto come il concorrente più divertente della serata. Con il suo stile unico e la sua capacità di far ridere senza sforzo, ha intrattenuto il pubblico con battute e imitazioni. Anche se non ha sempre indovinato le risposte, la sua presenza ha reso il gioco più leggero e divertente. Per la sua performance, ha ricevuto un voto di 9, riconoscendo il suo talento naturale nel far ridere.

Gloria Guida: un’apparizione deludente

Gloria Guida, icona della commedia sexy italiana, è sembrata quasi invisibile durante il gioco. La sua eleganza non è bastata a catturare l’attenzione del pubblico, e il suo contributo è stato minimo. Nonostante la sua presenza, è apparsa distante e poco coinvolta, portando a un voto di 4, un chiaro segnale di una performance che non ha soddisfatto le aspettative.

Marco Liorni: il nuovo volto della conduzione

Marco Liorni ha affrontato la sfida di condurre un programma di prima serata con una certa disinvoltura. Inizialmente, c’erano dubbi sulla sua capacità di gestire un format così vivace, ma ha dimostrato di saper mantenere il giusto equilibrio tra serietà e simpatia. La sua interazione con i concorrenti e la sua capacità di mantenere il ritmo del gioco hanno portato a un voto di 8, suggerendo che potrebbe essere il nuovo Carlo Conti della televisione italiana.

Un format che funziona

“Chi può batterci?” ha dimostrato di avere gli ingredienti giusti per intrattenere il pubblico. Sebbene il responso definitivo spetti agli ascolti, la serata ha offerto un mix di gioco e intrattenimento senza eccessi. La mancanza di conflitti e gossip ha permesso al gioco di emergere, attirando l’attenzione degli spettatori. La curiosità di vedere come si sviluppa il programma nelle prossime settimane è alta, e il pubblico sembra pronto a seguire le sfide dei concorrenti.

