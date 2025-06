Il nuovo film Pixar “Elio”: trama e finale svelati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Elio”, prodotto dai Pixar Animation Studios, è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche italiane, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. Questa pellicola racconta una storia toccante e avventurosa che esplora temi di famiglia, identità e amicizia, attraverso gli occhi di un giovane protagonista. Scopriamo insieme i dettagli della trama e come si sviluppa il finale di questo atteso lungometraggio.

La storia di Elio: un viaggio nell’ignoto

Il protagonista, Elio, è un ragazzino orfano che vive con la zia, una giovane donna impiegata nell’esercito. La sua vita cambia radicalmente dopo la morte dei genitori, evento che lo segna profondamente. Sin da piccolo, Elio sviluppa una passione per lo spazio e gli alieni, ispirato da un museo che visita. La sua immaginazione lo porta a sognare di essere rapito da extraterrestri, desiderando ardentemente di lasciare la Terra, un luogo in cui non si sente a proprio agio.

Il sogno di Elio si avvera in modo inaspettato e avventuroso: viene infatti trasportato nel Comuniverso, un vasto mondo dove si riuniscono i leader di tutti i pianeti dell’universo. Per non essere espulso, Elio si finge il leader della Terra, ma questa menzogna lo coinvolge in una serie di eventi imprevedibili. La sua avventura si complica ulteriormente quando decide di mediare tra il Comuniverso e Lord Grigon, un potente e guerrafondaio leader di un impero galattico.

L’amicizia tra Elio e Glordon: un legame inaspettato

Per affrontare la situazione con Lord Grigon, Elio concepisce un piano audace: “rapire” il figlio di Grigon, Glordon. Quest’ultimo, a sua volta, non desidera seguire le orme del padre e diventare un guerriero, ma si trova intrappolato in un conflitto interiore. Non avendo il coraggio di opporsi a Grigon, Glordon accetta di fingere di essere rapito, mentre un clone viene creato per ingannare il genitore.

Tuttavia, il piano non va come previsto. Lord Grigon scopre il trucco e, furioso, decide di attaccare il Comuniverso. In seguito a questa colluttazione, Elio e Glordon riescono a tornare sulla Terra, ma non senza conseguenze: Glordon rischia di morire a causa della differente atmosfera terrestre. Questo momento critico mette alla prova il legame tra i due ragazzi e costringe Elio a riflettere sulle sue scelte.

Il ritorno a casa e la vera famiglia

Con l’aiuto della zia, che ha finalmente scoperto dove si trova Elio, il trio riesce a tornare nel Comuniverso. Qui, la situazione si complica ulteriormente quando Grigon si rende conto del pericolo in cui si trova suo figlio. Questo evento rappresenta un punto di svolta per il leader guerrafondaio, che inizia a rivalutare le sue priorità. Anziché continuare a perseguire il suo sogno di conquista, Grigon decide di abbracciare il suo ruolo di padre, mostrando un lato più umano e vulnerabile.

Nel finale del film, Elio viene eletto come leader della Terra e accettato nel Comuniverso. Tuttavia, il giovane protagonista realizza che il suo vero posto è accanto alla zia, a casa. Dopo un commovente abbraccio con Glordon, Elio e sua zia tornano insieme sulla Terra, finalmente uniti come una famiglia. Questo finale emozionante sottolinea l’importanza dei legami familiari e della ricerca di un luogo in cui sentirsi a casa.

Per chi è curioso di scoprire cosa riserva il futuro per i film Pixar, “Elio” rappresenta solo l’inizio di una nuova era di storie animate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!