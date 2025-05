Il nuovo film di Narnia: Greta Gerwig porta la saga sul grande schermo in 35mm VistaVision

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un grande ritorno con la trasposizione de “Il nipote del mago“, il romanzo della celebre saga “Le cronache di Narnia“. Questo progetto, diretto da Greta Gerwig, si distingue per l’uso del formato 35mm VistaVision, una scelta che ha suscitato l’interesse degli appassionati di cinema. Il direttore della fotografia, Seamus McGarvey, ha rivelato questa informazione durante un’intervista al The Filmmaker’s Podcast, sottolineando come questo formato, un tempo considerato obsoleto, stia vivendo una nuova vita grazie a recenti produzioni.

Il ritorno del formato 35mm VistaVision

Il 35mm VistaVision ha una storia affascinante nel panorama cinematografico. Questo formato, che offre una qualità visiva superiore grazie alla sua pellicola larga, è stato utilizzato per alcuni dei film più iconici del passato. L’ultimo film a essere girato in questo formato risale al 1961, quando “I due volti della vendetta“, con Marlon Brando, ha fatto il suo ingresso nelle sale. Negli ultimi anni, tuttavia, il 35mm VistaVision ha visto una rinascita, in particolare grazie a produzioni come “The Brutalist“, che ha riportato l’attenzione su questa tecnica di ripresa.

Attualmente, ben cinque film in arrivo nei prossimi mesi utilizzeranno il 35mm VistaVision, segno di un crescente interesse per questo formato classico. Tra i registi che hanno scelto di adottarlo ci sono nomi di spicco come Emerald Fennell, Paul Thomas Anderson, Alejandro González Iñárritu e Yorgos Lanthimos, tutti pronti a sfruttare le potenzialità visive offerte da questa pellicola.

La scelta di Greta Gerwig per il film di Narnia

A gennaio 2026, è stata annunciata l’uscita del nuovo film di Narnia, diretto da Greta Gerwig, che debutterà esclusivamente nei cinema IMAX. Tuttavia, la regista non ha ancora confermato se utilizzerà la cinepresa IMAX da 70mm, creando attesa tra i fan e gli investitori. Un briefing tenutosi ad aprile ha escluso il film dalla lista delle produzioni girate con tecnologia IMAX, ma le riprese sono programmate per iniziare tra due mesi, lasciando aperte molte domande.

La scelta di Greta Gerwig di girare “Il nipote del mago” in 35mm VistaVision rappresenta un omaggio alla tradizione cinematografica, ma anche una sfida per portare una nuova visione della saga di Narnia sul grande schermo. La regista, nota per il suo lavoro in “Barbie“, sta cercando di bilanciare l’eredità della saga con un approccio fresco e contemporaneo.

Il cast e le aspettative per il film

Attualmente, le informazioni sul cast di “Il nipote del mago” sono ancora limitate. Tuttavia, è stato confermato che Emma Mackey, nota per il suo ruolo in “Sex Education“, sarà tra i protagonisti, interpretando la Strega Bianca. Questo personaggio, che ha già avuto una rappresentazione memorabile nella saga precedente grazie a Tilda Swinton, promette di portare una nuova dimensione al film.

Negli ultimi mesi, si è anche parlato della possibilità di coinvolgere Meryl Streep nel progetto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L’aspettativa attorno a questo film è alta, non solo per il talento di Gerwig, ma anche per la potenziale capacità di attrarre un pubblico giovane e nostalgico, desideroso di rivedere il mondo di Narnia sul grande schermo.

Con l’uscita prevista per novembre 2026, “Il nipote del mago” si preannuncia come uno dei film più attesi della stagione, promettendo di unire la magia della narrativa di C.S. Lewis con la visione innovativa di una delle registe più promettenti del nostro tempo.

