Il nuovo film di Guillermo del Toro, “Nightmare Alley” sarà vietato ai minori

“Nightmare Alley” del regista Guillermo del Toro nasce dal romanzo di William Lindsay Gresham. Il film uscirà nelle sale a dicembre.

Nightmare Alley: ottiene il punteggio R per “Strong Violence”

“Nightmare Alley”, l’imminente thriller psicologico di Guillermo del Toro, ha appena ricevuto un rating R dalla MPAA per sanguinosa violenza e forti contenuti sessuali, nudità e linguaggio. La produzione del film si è ufficialmente conclusa a dicembre. A causa della pandemia da cOVID-19 è stata interrotta per sei mesi. Il film seguirà un giostraio manipolatore che viene coinvolto da con una pericolosa psichiatra. Nel film appariranno Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Rooney Mara, Richard Jenkins, Ron Perlman e molti altri.

L’hard R-rating non sorprende. pensiamo che gli ultimi due film di Del Toro, “Crimson Peak” e “The Shape of Water”, hanno ricevuto lo stesso punteggio. Il pubblico si aspetta un’esperienza unica, piena di brutale violenza e con molti colpi di scena lungo il percorso. Oltre a dirigere i lavori, del Toro ha scritto la sceneggiatura con Kim Morgan ed è dietro la stessa produzione, insieme al frequente collaboratore J. Miles Dale.

Non un remake del film cult del 1947

“Nightmare Alley” è basato sul classico romanzo noir omonimo di William Lindsay Gresham, pubblicato nel lontano 1946. Il lungometraggio è in realtà il secondo adattamento cinematografico. Infatti, nel 1947, fu Edmund Goulding a farne un film considerato oggi un classico. Del Toro ha chiarito che il suo non sarà un remake del film di Goulding. Il film ha richiesto due anni e mezzo per essere completato. “Nightmare Alley” è il primo film di del Toro a non presentare elementi soprannaturali. In base alla valutazione MPAA, non sarà però a corto di sangue. Per vedere quanto sia veramente hardcore il nuovo film di Del Toro, il pubblico dovrà aspettare le prossime festività natalizie.

“Nightmare Alley” sarà distribuito da Searchlight Pictures il 3 dicembre.

Francesca Reale

09/07/2021