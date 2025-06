Il nuovo film di Formula 1 conquista il box office: record per Apple Studios

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema ha accolto con entusiasmo il nuovo film dedicato alla Formula 1, che ha debuttato con risultati straordinari al botteghino. La pellicola, diretta da Joseph Kosinski, ha già fatto parlare di sé, non solo per la sua trama avvincente, ma anche per il supporto di celebrità come Tom Cruise, che ha paragonato il film a “Giorni di tuono”. Questo nuovo capitolo del cinema sportivo ha segnato un importante traguardo per Apple Studios, consolidando la sua presenza nel settore.

Un esordio da record al box office

Il film ha incassato ben 10 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, un risultato che ha sorpreso gli analisti e gli appassionati. Le proiezioni indicano che il film potrebbe raggiungere un incasso di oltre 55 milioni di dollari nel primo venerdì, distribuito in 3.661 sale cinematografiche. Si tratta di una cifra in continua crescita, che potrebbe ulteriormente aumentare nel corso del weekend. È importante notare che questo dato si riferisce esclusivamente al venerdì negli Stati Uniti, senza considerare gli incassi internazionali che potrebbero ampliare ulteriormente il successo della pellicola.

Questo debutto rappresenta il miglior risultato mai ottenuto da un film originale di Apple al cinema, superando di gran lunga il precedente record stabilito da “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, che aveva incassato 23,2 milioni di dollari al suo esordio e 68 milioni di dollari complessivi negli Stati Uniti. Con i risultati ottenuti solo nel venerdì, “Formula 1” potrebbe addirittura superare l’intero weekend di “Killers of the Flower Moon”, segnando un nuovo capitolo nella storia di Apple Studios.

Un grande ritorno per Brad Pitt e Apple Studios

La produzione, firmata da Jerry Bruckheimer, non solo ha segnato un traguardo per Apple, ma rappresenta anche un’importante occasione per Brad Pitt. Infatti, il film potrebbe diventare il secondo miglior debutto della carriera dell’attore, subito dopo “World War Z” del 2013, che aveva incassato 66,4 milioni di dollari. Questo ritorno sul grande schermo è particolarmente significativo per Apple, che ha recentemente affrontato alcune difficoltà con film come “Fly Me to the Moon” e “Argylle”, che non hanno ottenuto il successo sperato.

Il film “Formula 1” non è solo un successo commerciale, ma rappresenta anche un importante passo avanti per Apple Studios, che continua a investire nel settore cinematografico. Con una trama avvincente e un cast di alto profilo, la pellicola ha tutte le carte in regola per diventare un classico del genere sportivo.

La pellicola al cinema in Italia

Per gli appassionati di cinema e sport, “Formula 1” è ora disponibile nelle sale italiane. La pellicola promette di offrire un’esperienza coinvolgente, capace di attrarre non solo i fan della Formula 1, ma anche coloro che amano le storie di determinazione e passione. Con il suo debutto da record, il film si prepara a lasciare un segno indelebile nel panorama cinematografico contemporaneo.

