Il nuovo film “Bambi” arriva nei cinema: una rivisitazione della storia classica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 26 giugno 2025, il pubblico avrà l’opportunità di vedere una nuova interpretazione di “Bambi”, il celebre classico Disney, grazie alla distribuzione di Lucky Red. Questa versione, diretta da Michel Fessler, si distingue per il suo approccio innovativo, ponendo un forte accento sulla natura e sugli animali che popolano il bosco. Scopriamo insieme i dettagli di questo atteso film, il trailer e le dichiarazioni di chi ha partecipato al progetto.

La storia di Bambi: un classico con radici profonde

La storia di “Bambi” non è solo un prodotto della Disney, ma affonda le sue radici in un romanzo scritto dall’autore ungherese Felix Salten, pubblicato nel 1923. Questo libro ha ispirato il film animato del 1942, che ha toccato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. La versione live action, intitolata semplicemente “Bambi”, promette di portare sul grande schermo una narrazione che esplora non solo la crescita del giovane cerbiatto, ma anche i temi della natura e della sopravvivenza.

Michel Fessler, noto per il suo lavoro in “La marcia dei pinguini”, ha deciso di realizzare questo progetto con un approccio unico. Utilizzando riprese di animali reali nei boschi del Loiret, il regista intende offrire una visione autentica e immersiva della vita nel bosco. Il film non si limita a raccontare la storia di Bambi, ma si propone di celebrare la bellezza e la fragilità della natura, invitando il pubblico a riflettere sul rispetto per l’ambiente.

La voce narrante e il messaggio del film

Francesca Michielin, la cantante e artista italiana, presta la sua voce per narrare la storia di Bambi. La sua partecipazione è stata descritta come un’esperienza intensa e commovente. Michielin ha condiviso il suo entusiasmo, evidenziando come il personaggio di Bambi rappresenti la purezza dell’infanzia e la meraviglia che accompagna la crescita. La cantante ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide della vita con coraggio e di trovare conforto nei legami di amicizia.

Il regista Fessler ha dichiarato che il film è una “dichiarazione d’amore per la natura selvaggia”, evidenziando la necessità di rispettare gli equilibri ecologici e le regole di sopravvivenza degli animali. La narrazione si sviluppa attorno a Bambi, un cerbiatto che vive nel bosco con la madre e i suoi amici, tra cui un corvo, un coniglio e un procione. La storia si complica con l’arrivo della stagione della caccia, portando a una serie di eventi che metteranno alla prova il giovane protagonista.

Trama e anticipazioni sul film

La trama di “Bambi” segue il viaggio del giovane cerbiatto, che vive inizialmente in armonia con la madre e gli amici nel bosco. Con l’arrivo dell’autunno, la vita di Bambi subisce un cambiamento drammatico quando perde la madre, lasciandolo smarrito e vulnerabile. Tuttavia, il suo padre, il Principe della foresta, veglia su di lui, offrendo una presenza rassicurante e silenziosa.

Attraverso il supporto dei suoi amici e la guida del padre, Bambi impara a superare il dolore e a guardare il mondo con occhi nuovi. Il film promette di esplorare temi profondi come la perdita, la crescita e la resilienza, rendendolo un’opera adatta a un pubblico di tutte le età.

Con l’uscita del trailer e il poster ufficiale, l’attesa per il film cresce. “Bambi” si preannuncia come un’opera che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulla nostra connessione con la natura e sull’importanza di preservarla.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!