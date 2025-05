Il nuovo film animato dei Puffi: Rihanna presta la voce a Puffetta e presenta una canzone originale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Paramount Pictures ha svelato il primo trailer ufficiale del reboot animato dedicato ai Puffi, una delle saghe più amate del panorama cinematografico. In questo nuovo capitolo, l’artista Rihanna interpreta il ruolo di Puffetta, prestando non solo la voce, ma anche il suo talento musicale per una canzone inedita intitolata “Friend of Mine“, che sarà disponibile a partire da questo venerdì.

La trama del film e i personaggi principali

Il film rappresenta un reboot di un franchise che ha già visto diverse interpretazioni nel corso degli anni, con artisti del calibro di Katy Perry e Demi Lovato che hanno ricoperto il ruolo di Puffetta. Questa volta, Rihanna guiderà i celebri Puffi in una nuova avventura che promette di essere ricca di emozioni e divertimento.

La sinossi ufficiale rivela che la storia prende il via con il rapimento di Grande Puffo, ad opera dei malvagi maghi Razamel e Gargamella. Puffetta, determinata e coraggiosa, si farà carico della missione di salvataggio, unendosi agli altri Puffi per intraprendere un viaggio nel mondo reale. Durante questa avventura, i protagonisti affronteranno sfide inaspettate e scopriranno aspetti inediti delle loro personalità.

Il trailer mette in evidenza un’atmosfera di commedia d’avventura, arricchita da una colonna sonora coinvolgente. La pellicola è pensata per un pubblico di tutte le età, con una componente visiva che si distingue per la sua dinamicità e per i riferimenti alla cultura pop contemporanea.

Il cast vocale e la produzione

Accanto a Rihanna, il film vanta un cast vocale di eccezione. Tra i nomi più noti figurano James Corden, Nick Offerman, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Xolo Maridueña, Billie Lourd, John Goodman e Kurt Russell. Questo ampio e variegato gruppo di attori promette di dare vita a personaggi indimenticabili, rendendo l’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

La regia è affidata a Chris Miller, noto per i suoi lavori in “Shrek Terzo” e “Piovono polpette“. La sceneggiatura è scritta da Pam Brady, celebre per il suo contributo a “South Park“. La produzione è il frutto della collaborazione tra Paramount Pictures e Nickelodeon Movies, insieme alla belga Peyo Productions, che ha contribuito a dare vita a questo progetto.

Rihanna non è solo la voce di Puffetta, ma anche una delle produttrici del film, lavorando a stretto contatto con Jay Brown, Ty Ty Smith e Ryan Harris per garantire che il progetto rispecchi le aspettative del pubblico e dei fan della saga.

Data di uscita e aspettative

Il film “I Puffi” è atteso nei cinema italiani il 18 luglio 2025. Con l’uscita del trailer, le aspettative sono già alte, e i fan della saga possono iniziare a prepararsi per un’avventura che promette di unire il fascino dei personaggi classici con un tocco di modernità. La combinazione di un cast talentuoso, una trama avvincente e la musica di Rihanna potrebbe rivelarsi un mix vincente per il successo di questa nuova pellicola.

