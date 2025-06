Il nuovo film “28 Anni Dopo”: un viaggio tra infetti e riti di passaggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 18 giugno segna l’arrivo nelle sale cinematografiche di “28 Anni Dopo”, il sequel atteso del cult “28 Giorni Dopo”, nuovamente scritto da Alex Garland e diretto da Danny Boyle. Questo film promette di portare il pubblico in un’avventura intensa e carica di emozioni, esplorando le sfide e i pericoli di un mondo post-apocalittico. Scopriamo insieme la trama e i personaggi principali di questa nuova pellicola.

La trama di “28 Anni Dopo”

“28 Anni Dopo” segue la storia di Spike, un giovane che si trova di fronte a un importante rito di passaggio: il viaggio dall’isola di Lindisfarne, un luogo sicuro abitato da persone sane, verso il Regno Unito, un territorio infestato da infetti. Spike intraprende questo viaggio insieme a suo padre, interpretato da Aaron Taylor-Johnson, mentre sua madre, Jodie Comer, è gravemente malata e non può accompagnarli.

Durante il suo soggiorno nel Regno degli Infetti, Spike scopre l’esistenza di un dottore, interpretato da Ralph Fiennes, che vive in quella zona. Dopo aver completato il suo rito di passaggio, Spike decide di tornare nel Regno Unito per far visitare sua madre dal medico. Tuttavia, il dottore rivela una verità devastante: sua madre ha il cancro e non ci sono possibilità di guarigione, nemmeno in una società pre-apocalisse.

Questo momento segna un cambiamento cruciale nella vita di Spike, che si confronta con la sofferenza e la morte. Sua madre, consapevole della sua condizione, decide di porre fine alle sue sofferenze, accettando la volontà del dottore. Nonostante il dolore, Spike decide di non tornare sull’isola con suo padre, ma di continuare a esplorare il Regno Unito, affrontando così le insidie di un mondo ostile.

L’incontro con i guerrieri ispirati ai Teletubbies

Nel corso della sua avventura, Spike si imbatte in un gruppo di guerrieri che si ispirano ai Teletubbies, guidati da Jimmy Crystal, interpretato da Jack O’Connell. Questo personaggio è stato introdotto nella primissima scena del film, quando era un bambino durante il primo giorno dell’infezione. La sua società sembra essersi sviluppata attorno a un culto legato a questo famoso show per bambini, creando un contrasto surreale tra l’innocenza dell’infanzia e la brutalità della realtà post-apocalittica.

Il film gioca con questi elementi, mescolando l’innocenza e la violenza in un contesto che sfida le convenzioni narrative tradizionali. La presenza di Jimmy e del suo gruppo di guerrieri offre a Spike una nuova prospettiva sulla vita e sulla lotta per la sopravvivenza in un mondo devastato.

Aspettative per il futuro: il sequel “28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa”

La storia di Spike non finisce qui. A gennaio 2026, il pubblico potrà assistere al sequel “28 Anni Dopo: Il Tempio di Ossa”, sempre scritto da Alex Garland e diretto da Nia Da Costa. Questo nuovo capitolo promette di approfondire ulteriormente le avventure di Spike e dei suoi compagni, con l’aggiunta di Cillian Murphy nel cast, aumentando così le aspettative per il futuro della saga.

“28 Anni Dopo” non è solo un film di genere, ma un’esplorazione profonda delle relazioni umane, della sofferenza e della resilienza in un mondo in cui la vita e la morte si intrecciano in modi inaspettati. Con la sua trama avvincente e i personaggi ben sviluppati, il film si prepara a catturare l’attenzione del pubblico e a lasciare un segno duraturo nel panorama cinematografico contemporaneo.

