Il nibbio trionfa ai Globi d’Oro 2025 con due premi: miglior film e miglior attore

La 65esima edizione dei Globi d’Oro, evento annuale organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, ha visto il film “Il Nibbio” conquistare due importanti riconoscimenti. La pellicola, che narra la storia di Nicola Calipari e il rapimento di Giuliana Sgrena, ha ottenuto il premio per il miglior film e quello per il miglior attore, assegnato a Claudio Santamaria. Questi premi rappresentano un tributo a una storia che ha segnato la memoria collettiva italiana.

La trama di “Il nibbio” e il suo significato

“Il Nibbio”, diretto da Alessandro Tonda, affronta una vicenda drammatica e complessa, quella di Nicola Calipari, un agentesecreto italiano che ha perso la vita durante una missione in Iraq il 4 marzo 2005. La pellicola si propone di ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte, nonché il contesto storico e umano in cui si è svolta la sua ultima missione. Questo racconto, che si intreccia con il rapimento della giornalista Giuliana Sgrena, non è solo un omaggio a Calipari, ma anche un’importante riflessione su temi come il coraggio, il sacrificio e la dedizione al dovere.

La scelta di portare sul grande schermo una storia così recente e significativa non è stata semplice. Le emozioni e le esperienze vissute da Calipari e dai suoi cari sono state trattate con grande rispetto e delicatezza, cercando di rendere giustizia a una figura che ha rappresentato il meglio del servizio pubblico. La pellicola ha il merito di far rivivere momenti drammatici e di far riflettere il pubblico su questioni di rilevanza sociale e politica, rendendo la storia di Calipari accessibile a una nuova generazione.

Riconoscimenti e motivazioni

I premi ricevuti da “Il Nibbio” ai Globi d’Oro sono stati motivati dalla capacità del film di affrontare una tematica difficile con sensibilità e rispetto. La giuria ha sottolineato come il film riesca a portare sul grande schermo eventi che appartengono alla memoria collettiva, rendendo omaggio a una figura che ha sacrificato la propria vita per il bene degli altri. Claudio Santamaria, premiato come miglior attore, ha interpretato Calipari con una profondità emotiva che ha colpito il pubblico e la critica. La sua performance è stata descritta come un ritratto di un uomo generoso e dedito al suo lavoro, capace di trasmettere un forte messaggio di umanità.

La cerimonia di premiazione, tenutasi nella suggestiva Sala della Protomoteca in Campidoglio, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del cinema italiano, rendendo l’evento un’importante occasione di celebrazione per il settore. La presenza di Santamaria e del regista Tonda ha ulteriormente messo in risalto l’importanza di “Il Nibbio” nel panorama cinematografico attuale.

Altri premi e riconoscimenti della serata

Oltre ai successi di “Il Nibbio”, la serata dei Globi d’Oro ha visto molti altri premi assegnati a opere e artisti di grande talento. Il premio per la miglior commedia è andato a “U.S. Palmese” dei Manetti Bros., apprezzato per la sua capacità di raccontare sogni e ironia in modo leggero ma significativo. Pupi Avati ha ricevuto il Premio alla carriera, un riconoscimento per il suo lungo e illustre percorso nel mondo del cinema.

Isabella Rossellini ha partecipato alla cerimonia con un video messaggio, esprimendo gratitudine per il Gran Premio Stampa Estera ricevuto. Barbora Bobulova è stata premiata come miglior attrice per il suo ruolo in “Per il mio bene“, mentre la serie “L’arte della gioia” di Valeria Golino ha conquistato il premio per la miglior serie. Il miglior documentario è stato assegnato a “Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo, mentre il Globo Verde, dedicato alle tematiche ambientali, è andato a “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer.

Riconoscimenti speciali e premi tecnici

La serata ha visto anche premi per opere emergenti e talenti in ascesa. “Ciao bambino” di Edgardo Pistone ha ricevuto il premio come miglior opera prima, mentre Beatrice Barison, interprete de “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana, è stata eletta giovane promessa. La miglior colonna sonora è stata attribuita a Federico De’ Robertis per “Napoli New York“, e il premio per la fotografia è andato a Maurizio Calvesi per “L’abbaglio“.

Infine, il Globo d’Oro per la miglior sceneggiatura è stato assegnato agli autori de “Le assaggiatrici“, che hanno raccontato la vera storia delle donne tedesche incaricate come assaggiatrici personali di Hitler. Gabriele Mainetti ha ricevuto il Globo d’Oro per la miglior regia con “La città proibita“, un film che ha confermato la sua visione originale e universale, capace di trasportare il pubblico in un mondo fantastico e umano.

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento di celebrazione per il cinema italiano, evidenziando il talento e la creatività di artisti che continuano a lasciare un segno profondo nella cultura e nella società.

