Il New York Times presenta i migliori film del ventunesimo secolo: trionfa “Parasite”

Il 2025 segna un momento significativo per riflettere sul panorama artistico e culturale contemporaneo. In questo contesto, il New York Times ha recentemente pubblicato una classifica dei cento migliori film del ventunesimo secolo, che ha suscitato grande interesse. La lista, stilata da oltre cinquecento professionisti del settore, evidenzia l’importanza del cinema americano, ma pone anche in risalto opere internazionali che hanno lasciato un segno indelebile nella settima arte. Tra queste, spicca “Parasite” di Bong Joon-ho, che si è aggiudicato il primo posto.

La classifica dei migliori film: un’analisi approfondita

La classifica del New York Times, che include titoli emblematici del cinema moderno, è stata redatta da una giuria composta in gran parte da professionisti dell’industria hollywoodiana. Tra i votanti figurano nomi noti come Julianne Moore, Guillermo del Toro e Stephen King. Questo ha portato a una predominanza di film statunitensi nella Top 10, con titoli che sono diventati dei veri e propri classici. “The Social Network”, “Scappa – Get Out”, “Se mi lasci ti cancello”, “Non è un paese per vecchi” e “Moonlight” occupano posizioni di rilievo, dimostrando l’abilità del cinema americano di affrontare tematiche contemporanee in modo incisivo.

Tuttavia, non mancano opere internazionali che hanno conquistato un posto in questa classifica. “La città incantata” di Hayao Miyazaki e “In the Mood for Love” di Wong Kar-wai rappresentano il cinema asiatico, entrambi considerati capolavori che hanno influenzato generazioni di cineasti. Al terzo posto si trova “Il petroliere” di Paul Thomas Anderson, un’opera che esplora le complessità del capitalismo americano, mentre “Mulholland Drive” di David Lynch si conferma un caposaldo del linguaggio cinematografico contemporaneo.

“Parasite”: un successo senza precedenti

“Parasite” ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes, dove ha ricevuto la Palma d’Oro, e ha rapidamente guadagnato popolarità a livello globale. Il film ha incassato oltre trenta milioni di spettatori e ha conquistato quattro premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Questo riconoscimento rappresenta un momento storico per il cinema, poiché è la prima volta che un film non in lingua inglese riceve il massimo riconoscimento di Hollywood. La pellicola di Bong Joon-ho ha dimostrato di avere un impatto significativo su un pubblico variegato, attirando l’attenzione anche di chi non aveva mai visto un film coreano.

La trama di “Parasite” affronta le disuguaglianze sociali attraverso la storia di due famiglie: i Kim, che vivono in un seminterrato, e i Park, che godono di una vita di lusso. Questa dinamica crea una serie di eventi inaspettati, evidenziando le tensioni tra classi sociali diverse. La capacità di Bong Joon-ho di mescolare generi come dramma, thriller e commedia nera ha reso il film accessibile a un vasto pubblico, contribuendo al suo successo.

Tematiche universali e attualità di “Parasite”

La forza di “Parasite” risiede nella sua capacità di affrontare temi universali come la lotta tra ricchi e poveri, rendendo la storia rilevante in molteplici contesti geografici. La rappresentazione delle disuguaglianze sociali in Corea del Sud rispecchia situazioni simili in altre parti del mondo, dall’Europa agli Stati Uniti. In un periodo caratterizzato da crisi economiche e disordini sociali, il film di Bong Joon-ho offre una riflessione profonda e attuale sulle conseguenze del capitalismo e sulle dinamiche di classe.

Il racconto di “Parasite” è avvincente e stratificato, con un meccanismo narrativo che tiene lo spettatore incollato allo schermo. La frase che apre il paragrafo dedicato al film nel New York Times riassume perfettamente la sua essenza: “Un racconto su chi ha e chi non ha, e una feroce invettiva contro le devastazioni del neoliberismo“. Questo sottolinea come il cinema possa essere un potente strumento di critica sociale, capace di rispecchiare e commentare le sfide del nostro tempo.

In sintesi, la classifica del New York Times non solo celebra i migliori film del ventunesimo secolo, ma evidenzia anche l’importanza di opere come “Parasite”, che riescono a catturare l’attenzione del pubblico e a stimolare riflessioni profonde sulle questioni sociali contemporanee.

