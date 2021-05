Il New Beverly Cinema di Quentin Tarantino riapre a giugno

Il New Beverly Cinema di Los Angeles riaprirà il 1 ° giugno dopo essere stato chiuso per oltre un anno a causa del COVID-19.

Il New Beverly Cinema pronto a ripartire

More info coming soon… pic.twitter.com/cOxmctmwSO — New Beverly Cinema (@newbeverly) May 1, 2021



L’account Twitter ufficiale del teatro ha pubblicato una foto il 1 ° maggio, che recita: “Riapertura il 1 ° giugno 2021 perché amiamo proiettare film”. Non sono state fornite altre informazioni sulla riapertura.

Con l’aumento dei tassi di vaccinazione e il rallentamento delle infezioni da COVID-19, i cinema di Los Angeles sono stati autorizzati a riaprire a capacità limitata. Man mano che Los Angele si sposta nel livello arancione della California, la percentuale autorizzata passa dal 25% al 50%, cioè il il numero massimo autorizzato nelle sale è di 200 persone.

Lo storico New Beverly Cinema, acquistato dal regista Quentin Tarantino nel 2007, per salvarlo e riqualificare, ha una capienza di 300 posti a sedere. È noto soprattutto per i film proiettati su pellicola 35 mm, ed in particolare quelli dedicati a Tarantino.

Le battaglie al botteghino post COVID

La graduale riapertura delle sale cinematografiche è un segnale promettente per l’industria cinematografica, che ha ritardato ripetutamente molte uscite durante il 2020. Con l’allentamento delle restrizioni del COVID-19, i recenti successi al botteghino dell’era della pandemia come “Godzilla vs. Kong”, “Mortal Kombat” e “Demon Slayer” hanno dimostrato che il pubblico è entusiasta di tornare al cinema.

“Godzilla vs. Kong” della Warner Bros. e Legendary ha incassato 325 milioni di dollari, premiandolo come il più grande debutto da prima del COVID-19. Inoltre, “Mortal Kombat” e “Demon Slayer” sono stati bloccati in una feroce battaglia al botteghino negli ultimi due fine settimana, un fenomeno che fa ben sperare per il ritorno degli spettatori nelle sale.

Anche se “Mortal Kombat” ha vinto al botteghino lo scorso fine settimana, “Demon Slayer” ha trionfato sull’adattamento del videogioco questo fine settimana, incassando 64 milioni di dollari.

Francesca Reale

03/05/2021