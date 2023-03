Il montatore di “Everythine, Everywhere All at Once” si è dichiarato terrorizzato dal lavorare sulla scena finale: ecco perché

Il nuovo film Everything Everywhere All at Once, diretto dai fratelli Daniels, è stato uno dei film più attesi del 2022. Il film segue la storia di una anziana signora cinese, interpretata da Michelle Yeoh, che viene coinvolta in una lotta tra dimensioni parallele. Mentre il film ha ricevuto molte critiche positive per la sua trama intricata e le sue performance straordinarie, sembra che una scena in particolare abbia messo alla prova anche il montatore del film.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hansen ha spiegato il motivo per cui era così spaventato di lavorare alla scena finale del film:

“C’è una sequenza che dura circa nove minuti in cui accadono molte cose contemporaneamente, e ci sono molte linee narrative che si intrecciano tra loro”, ha detto Hansen. “È stato difficile tenere tutto sotto controllo e far sì che la storia fosse chiara e coerente per lo spettatore”.

La scena finale di è una delle più epiche e complesse della storia del cinema, con numerose linee narrative che si intrecciano tra loro in un’esplosione di azione e dramma. Hansen ha ammesso che il montaggio della scena finale è stato un vero e proprio tour de force:

“Ci sono state molte discussioni tra me e i registi sui dettagli della sequenza”, ha detto Hansen. “È stata una sfida enorme, ma alla fine siamo riusciti a creare un finale che è allo stesso tempo emozionante e comprensibile”.

Conclusioni

Everything Everywhere All at Once è un film che ha richiesto un grande sforzo dal punto di vista della post-produzione. La scena finale in particolare è stata una sfida per il montatore Greg O’Bryant, ma il risultato finale è stato una sequenza epica che ha soddisfatto gli spettatori e ha fatto giustizia alla visione dei fratelli Daniels. Il film è una prova della creatività e dell’immaginazione dei registi, e rimarrà sicuramente nella memoria degli spettatori per molto tempo.