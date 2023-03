Il mondo di Tim Burton, dal 10 ottobre la mostra sarà al Museo Nazionale del Cinema di Torino

Il mondo di Tim Burton è il titolo della mostra che sarà allestita al Museo Nazionale del Cinema di Torino dal 10 ottobre 2023. Dedicata al genio creativo del regista Tim Burton e curata da Jenny He in collaborazione con la Tim Burton Productions, l’esposizione sarà per la prima volta in Italia. Sarà visitabile presso la Mole Antonelliana dal 10 ottobre 2023 al 7 aprile 2024.

In mostra l’universo visionario del regista Tim Burton

Si tratta di un viaggio nell’universo visionario di Tim Burton. L’allestimento focalizza l’attenzione sull’archivio personale del regista, spaziando da preziosi documenti a disegni e bozzetti da cui hanno poi preso vita i suoi personaggi.

Tim Burton sarà anche protagonista di una speciale Masterclass e riceverà il premio Stella della Mole come riconoscimento del suo contributo visionario e innovativo con il suo stile inimitabile alla storia del cinema.

“Ospitare Tim Burton a Torino è un sogno che si realizza – dichiara Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema – L’immaginario fantastico dei suoi film ha accompagnato le nostre vite e sarà meraviglioso vedere come il suo mondo colorato e stravagante si inserirà nel magico spazio della Mole Antonelliana”.

Saranno allestite 500 opere d’arte originali

Suddivisa in 10 sezioni tematiche, la mostra presenta oltre 500 esempi di opere d’arte originali, raramente o mai viste prima, dagli esordi fino ai progetti più recenti, passando per schizzi, dipinti, disegni, fotografie, concept art, storyboard, costumi, opere in movimento, maquette, pupazzi e installazioni scultoree a grandezza naturale.

Un’ambientazione magica condurrà i visitatori a immergersi nello straordinario universo di Tim Burton e si potranno scattare foto con la figura del Balloon Boy. Ci sarà la possibilità di esplorare l’esatta replica dello studio personale dell’artista insieme a uno speciale sneak peek di progetti attuali o non realizzati (http://www.museocinema.it/).

La carriera di Tim Burton

Il regista californiano Timothy Walter Burton (1958) è riconosciuto come uno degli artisti più fantasiosi e come regista capace di realizzare gli effetti visivi più fantastici, ha reinventato il cinema di genere hollywoodiano come espressione di una visione personale onirica e grottesca. Tra i suoi maggiori successi Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), La sposa cadavere (2005), Alice in Wonderland (2010), Dumbo (2019) e Wednesday, la seconda serie Netflix in lingua inglese più vista di sempre.