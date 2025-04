Il Mohicano: il thriller politico francese in arrivo nelle sale italiane l’8 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 8 maggio 2025, il thriller politico francese “Il Mohicano” farà il suo debutto nelle sale italiane grazie a No.Mad Entertainment. Diretto da Frédéric Farrucci, il film è ambientato in Corsica e vede come protagonista l’attore Alexis Manenti, noto per il suo ruolo in “Les Misérables“, per il quale ha ricevuto il premio César come miglior attore esordiente. Questo film, che combina elementi di western e thriller, si distingue per la sua intensa narrazione e per i temi di resistenza e lotta contro la criminalità organizzata.

Trama e ambientazione del film

“Il Mohicano” racconta la storia di un pastore di capre che vive sulle coste della Corsica. Questo uomo, profondamente legato alla sua terra, si trova a dover affrontare la minaccia della mafia, che intende acquistare la sua proprietà per realizzare un progetto immobiliare. La lotta per la difesa della sua libertà e dei suoi ideali diventa il fulcro della narrazione. La situazione si complica quando, in un momento di difesa personale, il protagonista uccide involontariamente un emissario della mafia, scatenando una caccia all’uomo che attraversa l’isola, da sud a nord, durante l’estate.

Il film si distingue per la sua rappresentazione cruda e realistica della vita in Corsica, mettendo in risalto non solo la bellezza dei paesaggi ma anche le sfide quotidiane che affrontano i suoi abitanti. La lotta tra il bene e il male, la resistenza contro le ingiustizie e la ricerca di giustizia sono temi centrali che rendono “Il Mohicano” un’opera di grande attualità e rilevanza.

Presentazione e anteprime

“Il Mohicano” è stato presentato in anteprima nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia e ha partecipato all’ultimo Rendez-Vous di Roma. Inoltre, il film è stato selezionato per la 73esima edizione del Trento Film Festival, che si svolgerà dal 25 aprile al 4 maggio. Queste presentazioni hanno contribuito a generare attesa e interesse attorno al film, evidenziando la sua importanza nel panorama cinematografico contemporaneo.

In occasione dell’uscita, il regista Frédéric Farrucci e l’attore Alexis Manenti saranno presenti in alcune sale italiane per incontrare il pubblico e discutere del film. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per gli spettatori di approfondire la visione artistica e le tematiche trattate nel film, creando un legame diretto tra il pubblico e i creatori dell’opera.

Clip esclusiva e dettagli sull’uscita

Per promuovere l’uscita di “Il Mohicano“, è stata rilasciata una clip in anteprima esclusiva, che mostra il protagonista mentre cerca di sfuggire alla caccia della mafia, mescolandosi tra i bagnanti ignari. Questa scena mette in evidenza non solo l’azione intensa del film, ma anche il contrasto tra la vita quotidiana e la drammaticità della situazione del protagonista.

Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli, permettendo agli spettatori di apprezzare appieno le performance degli attori e la direzione del regista. La combinazione di un cast talentuoso e una trama avvincente rende “Il Mohicano” un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e per chi è interessato a storie di resistenza e lotta per la giustizia.

