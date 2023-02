Il mistero delle serie cancellate senza preavviso: qual è il motivo che spinge le case produttrici a queste scelte?

In questi ultimi tempi, capita sempre più spesso di assistere alla chiusura improvvisa e repentina delle serie tv. Le serie cancellate, saranno purtroppo all’ordine del giorno, con l’estremo disappunto dei milioni di fan che vedono scomparire all’improvviso i propri beniamini dalla tv.

A causa di questo fenomeno, vorremmo riprendere alcune informazioni divulgate da Deadline, dopo aver parlato con alcuni esperti del settore. Come mai le più grandi case di produzione come: Showtime, Warner Bros, Discovery, AMC, Netflix e Peacock hanno deciso di adottare questa pratica? La risposta, sembrerebbe essere più rassicurante del previsto. Dovrebbe essere previsto infatti un ridimensionamento non ciclico, non dovrebbe rappresentare la normalità.

Di seguito, alleghiamo la risposta di un partner di un’agenzia di talenti a questo quesito:

“Non credo che queste aziende vorranno continuare a seguire questa pratica. L’hanno fatto e anche se non sono stati rasi al suolo dalla città, la reazione è stata molto, molto forte. Quindi, a meno che non si verifichi un’ulteriore apocalisse finanziaria o altro, credo che vorranno rassicurare la gente che si tratta di una cosa unica nel suo genere, basata su questo momento unico di cambiamento dei tassi di interesse che ha portato a un cambiamento di percezione da parte di Wall Street nei confronti dello streaming.”

Sono infatti tutti convinti, che la decisione presa dalle varie case produttrici sia sicuramente sofferta ma necessaria, come affermato da un altro agente televisivo. Solo per fare qualche esempio, potremmo citare la cancellazione di Minx, serie di HBO Max, all’alba della sua seconda stagione. Si potrebbero citare anche le cancellazioni di Discovery come Snowpiercer o la serie animata Little Ellen.

Un ex agente della WBD ha paragonato le serie cancellate di oggi, ad una situazione analoga accaduta in passato. Questo fenomeno infatti, era molto più frequente per quanto riguarda la televisione tradizionale. Si considerava come necessario e naturale, decidere di togliere rapidamente i fondi ad un programma che non ottenesse i risultati sperati.